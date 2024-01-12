Облетать Йемен рекомендовали казахстанским авиакомпаниям

Авиационная администрация Казахстана рекомендовала авиакомпаниям облетать воздушное пространство над Йеменом, передаёт BaigeNews.kz.

Департамент авиационной безопасности ААК провёл оценку степени угрозы и управления рисками для деятельности гражданской авиации.

"На основании результатов оценки Авиационной администрацией направлены рекомендации авиакомпаниям Казахстана о неосуществлении полётов воздушных судов над пространством Йемена", - заявили в ведомстве.

Напомним, Соединенные Штаты Америки и Великобритания начали совместную операцию против правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы).