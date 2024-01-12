Облетать Йемен рекомендовали казахстанским авиакомпаниям
Сегодня, 20:08
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Сегодня, 20:08Сегодня, 20:08
121Фото: pxhere.com
Авиационная администрация Казахстана рекомендовала авиакомпаниям облетать воздушное пространство над Йеменом, передаёт BaigeNews.kz.
Департамент авиационной безопасности ААК провёл оценку степени угрозы и управления рисками для деятельности гражданской авиации.
"На основании результатов оценки Авиационной администрацией направлены рекомендации авиакомпаниям Казахстана о неосуществлении полётов воздушных судов над пространством Йемена", - заявили в ведомстве.
Напомним, Соединенные Штаты Америки и Великобритания начали совместную операцию против правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы).