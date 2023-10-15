Ещё одно землетрясение в Афганистане зафиксировали казахстанские сейсмологи

Землетярсение на территории Афганистана магнитудой 6,3 балла зафиксировала сеть сейсмических станций "СОМЭ", передаёт BaigeNews.kz.

Подземные толчки зарегистрированы 15 октября в 9:36 Алматинского времени.

"Эпицентр землетрясения расположен в 1544 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 14.2. Магнитуда MPV 6.3. Координаты эпицентра 34.67° с.ш. 62.90° в.д. Глубина 10 км", — говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО "Алматы".

Отмечается, что сведений об ощутимости на территории Казахстана не было.

Ранее сообщалось, что 7 октября мощное землетрясение произошло в провинции Герат на западе Афганистана. Более 2 000 человек погибли в результате землетрясений в Афганистане и более 9000 получили ранения. Ликвидировать последствия помогали казахстанские спасатели.

В последний раз подземные толчки магнитудой 6.3 балла на территории Афганистана регистрировались 11 октября.