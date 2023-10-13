Казахстанские спасатели завершили работы в Афганистане

45 сотрудников МЧС Казахстана, направленных в Афганистан для помощи после разрушительного землетрясения, готовятся к возвращению на родину, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с завершением полного объёма поисково-спасательных работ на вверенном участке принято решение о возврате казахстанского отряда спасателей, направленного для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения", - сообщили в пресс-службе МЧС.

С начала проведения работ в Афганистане казахстанскими спасателями извлечено тело погибшего ребенка, оказана медицинская помощь 80 местным жителям, проведены разборы завалов 211 фрагментов домов, обследованы 700 участков разрушенных домов в населённом пункте Наиброфи.

Также спасатели обследовали палаточный городок, разрушенный сильной пыльной бурей. По просьбе местных властей оперативной группой казахстанских спасателей и медиков совместно с представителями дипломатического корпуса проведено обследование мест размещения девяти палаточных городков.

Возврат сил и средств МЧС Казахстана запланирован на 14 октября.