Казахстанские спасатели завершили работы в Афганистане
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45 сотрудников МЧС Казахстана, направленных в Афганистан для помощи после разрушительного землетрясения, готовятся к возвращению на родину, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с завершением полного объёма поисково-спасательных работ на вверенном участке принято решение о возврате казахстанского отряда спасателей, направленного для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения", - сообщили в пресс-службе МЧС.
С начала проведения работ в Афганистане казахстанскими спасателями извлечено тело погибшего ребенка, оказана медицинская помощь 80 местным жителям, проведены разборы завалов 211 фрагментов домов, обследованы 700 участков разрушенных домов в населённом пункте Наиброфи.
Также спасатели обследовали палаточный городок, разрушенный сильной пыльной бурей. По просьбе местных властей оперативной группой казахстанских спасателей и медиков совместно с представителями дипломатического корпуса проведено обследование мест размещения девяти палаточных городков.
Возврат сил и средств МЧС Казахстана запланирован на 14 октября.
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