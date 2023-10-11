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Казахстанские сейсмологи зафиксировали ещё одно землетрясение в Афганистане

Сегодня, 09:19
АВТОР
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vecher.kz Сегодня, 09:19
Сегодня, 09:19
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Фото: vecher.kz

Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК зафиксировала землетрясение в Афганистане, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщают сейсмологи, землетрясение зарегистрировано 11 октября в 6:44 по времени Алматы. Его эпицентр расположен в 1549 километрах на юго-запад от южной столицы -  на территории Афганистана.

"Энергетический класс землетрясения 14.1. Магнитуда MPV 6.3. Координаты эпицентра 35.06 градуса северной широты, 62.40 градуса восточной долготы. Глубина 10 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64): нет", - сообщили в "СОМЭ".

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