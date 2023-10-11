Казахстанские сейсмологи зафиксировали ещё одно землетрясение в Афганистане

Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК зафиксировала землетрясение в Афганистане, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщают сейсмологи, землетрясение зарегистрировано 11 октября в 6:44 по времени Алматы. Его эпицентр расположен в 1549 километрах на юго-запад от южной столицы - на территории Афганистана.