Ещё одно землетрясение ощутили алматинцы
Сегодня, 14:37
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Сегодня, 14:37Сегодня, 14:37
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В Алматы произошло землетрясение с ощутимостью два балла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "СОМЭ".
Сообщается, что землетрясение произошло в 269 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая.
"Энергетический класс землетрясения 11.1. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 41.09 градуса северной широты, 78.49 градуса восточной долготы. Глубина - пять километров. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы два балла", - сообщили в СОМЭ.
Напомним, ночью на территории Китая произошло несколько землетрясений. В 2:01 часов было зарегистрировано землетрясение, которое почувствовали алматинцы. Ощутимость в Алматы и Талгаре составила два балла.
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