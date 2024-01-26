Ещё одно землетрясение ощутили алматинцы

В Алматы произошло землетрясение с ощутимостью два балла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "СОМЭ".

Сообщается, что землетрясение произошло в 269 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая.

"Энергетический класс землетрясения 11.1. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 41.09 градуса северной широты, 78.49 градуса восточной долготы. Глубина - пять километров. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы два балла", - сообщили в СОМЭ.

Напомним, ночью на территории Китая произошло несколько землетрясений. В 2:01 часов было зарегистрировано землетрясение, которое почувствовали алматинцы. Ощутимость в Алматы и Талгаре составила два балла.