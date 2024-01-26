Казахстанские сейсмологи зарегистрировали несколько землетрясений в Китае

За ночь в Китае произошло несколько землетрясений, жители Казахстана подземные толчки не ощутили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "СОМЭ".

Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК в ночь на 26 января зафиксировала несколько землетрясений. Все они произошли в Китае, в 272 – 287 километрах на юго-восток от Алматы. Время подземных толчков – 3:11, 4:38, 6:17, 7:14 и 7:55 часов (по времени Астаны). На территории Казахстана ощутимости не было.

Напомним, крайнее зарегистрированное казахстанскими сейсмологами землетрясение, которое почувствовали алматинцы, произошло в 02:01. Ощутимость в Алматы и Талгаре составила два балла.