Ещё одна оплывина сошла на дорогу в Алматы

В Медеуском районе Алматы вновь "поплыл" грунт. Подробности о происшествии сообщили в МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Сошла оплывина объёмом 60 кубометров, масса около 5 кубометров частично перекрыла дорогу, проезд имеется. Пострадавших нет, на месте находятся специалисты ГУ "Казселезащита", - сообщили в ведомстве.

В МЧС рекомендовали владельцам домов, руководителям садоводческих и дачных обществ следить за состоянием водопроводной системы и поливных трубопроводов, а также септиков.

Напомним, в феврале оплывина повредила два жилых дома в Алматы, погибли люди.

В марте возле этно-кафе "Жайляу" из-за переувлажнения грунта и обильных осадков, таяния снега, а также сброса талых и дождевых вод с верхнего участка частной школы, на ранее отсыпанном участке склона горы также сошла оплывина.

Накануне оплывина объёмом в 10 кубических метров сошла вблизи одного из домов в Медеуском районе.