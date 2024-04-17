Ещё одна оплывина сошла на дорогу в Алматы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Медеуском районе Алматы вновь "поплыл" грунт. Подробности о происшествии сообщили в МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.
"Сошла оплывина объёмом 60 кубометров, масса около 5 кубометров частично перекрыла дорогу, проезд имеется. Пострадавших нет, на месте находятся специалисты ГУ "Казселезащита", - сообщили в ведомстве.
В МЧС рекомендовали владельцам домов, руководителям садоводческих и дачных обществ следить за состоянием водопроводной системы и поливных трубопроводов, а также септиков.
Напомним, в феврале оплывина повредила два жилых дома в Алматы, погибли люди.
В марте возле этно-кафе "Жайляу" из-за переувлажнения грунта и обильных осадков, таяния снега, а также сброса талых и дождевых вод с верхнего участка частной школы, на ранее отсыпанном участке склона горы также сошла оплывина.
Накануне оплывина объёмом в 10 кубических метров сошла вблизи одного из домов в Медеуском районе.
Самое читаемое
- Родственники Нукеновой покинули зал судебного заседания
- Заключения экспертов, нанятых стороной Бишимбаева, незаконны - прокурор
- Смерть Нукеновой наступила в результате 3-4 недельной гематомы - подробности из зала суда
- Не оставила следов: в вип-комнате, где умерла Салтанат Нукенова, не нашли её отпечатков пальцев
- Защитники Бишимбаева пытались обмануть присяжных заседателей