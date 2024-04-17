Оплывина сошла в Алматы

Оплывина объёмом в 10 кубических метров сошла в Алматы вблизи одного из домов Медеуского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Пострадавших и разрушений нет. Предварительная причина – обильные осадки и переувлажнение грунта.

По данным ГУ "Казселезащита" МЧС РК, имеется вероятность повторного схода оползневых процессов на данном учас