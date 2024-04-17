Оплывина сошла в Алматы
Сегодня, 06:48
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 06:48Сегодня, 06:48
41Фото: МЧС РК
Оплывина объёмом в 10 кубических метров сошла в Алматы вблизи одного из домов Медеуского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Пострадавших и разрушений нет. Предварительная причина – обильные осадки и переувлажнение грунта.
По данным ГУ "Казселезащита" МЧС РК, имеется вероятность повторного схода оползневых процессов на данном учас
Самое читаемое
- Чемпион мира по боксу стал директором школы в Казахстане
- Родственники Нукеновой покинули зал судебного заседания
- Бывшая жена Бишимбаева ответила на обвинения в желании "засадить" супруга и разделить его имущество
- Заключения экспертов, нанятых стороной Бишимбаева, незаконны - прокурор
- Суд над Бишимбаевым: трансляцию прервали в самом начале