Оплывина сошла возле этно-кафе "Жайляу" в Алматы

В Алматы возле этно-кафе "Жайляу" из-за переувлажнения грунта и обильных осадков, таяния снега, а также сброса талых и дождевых вод с верхнего участка частной школы, на ранее отсыпанном участке склона горы сошла оплывина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "Казселезащиты".

Специалисты уточняют, что оплывина - это сход поверхностного слоя земли, обычно до метра глубиной, который обладает грязеподобной структурой. Причины ее образования могут включать подпитку грунтовыми водами, прорыв труб, эрозию и другие факторы, включая перегрузку при застройке склонов.

"Оплывина сошла с левой стороны от очага оплывины 28 марта 2022 года. Ранее на этом месте был суходол, который был засыпан при проведении планировочных работ под строительство школы. Грунты относятся к лессовидным суглинкам.Поверхность склона укреплена георешетками, но существенного укрепления склона горы не оказало", — говорится в сообщении.

Уточняетеся, что склон горы относится к оползне-опасным и представляет реальную угрозу повторного схода оплывины. В случая схода оплывины в зоне риска окажется четырёхэтажное здание кафе и пристройки. Администрации заведения специалисты рекомендовали закрыть кафе до стабилизации оползневой обстановки.