Ещё один участок трассы в Карагандинской области закрыли из-за метели

"КазАвтоЖол" ввёл ограничения на участке трассы "Екатеринбург–Алматы" в Карагандинской области из-за сильного бокового ветра, низовой метели и плохой видимости, передаёт BaigeNews.kz.

"С 12:00 4 февраля в связи с ухудшением погодных условий введены ограничение движения для всех видов транспортных средств на 1426-1446 километре автодороги "Екатеринбург–Алматы", на участке ПВП — Темиртау", — говорится в сообщении.

Уточняется, что проезд возможен через город Темиртау.

Ранее движение ограничили на пяти участках республиканских дорог в пяти регионах страны: в Жамбылской, Карагандинской, Костанайской областях, а также Улытау и Жетысу.

Напомним, штормовое предупреждение на 4 февраля было объявлено в большинстве регионов страны.