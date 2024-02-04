Ещё один участок трассы в Карагандинской области закрыли из-за метели
Сегодня, 12:11
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Сегодня, 12:11Сегодня, 12:11
106Фото: BaigeNews.kz
"КазАвтоЖол" ввёл ограничения на участке трассы "Екатеринбург–Алматы" в Карагандинской области из-за сильного бокового ветра, низовой метели и плохой видимости, передаёт BaigeNews.kz.
"С 12:00 4 февраля в связи с ухудшением погодных условий введены ограничение движения для всех видов транспортных средств на 1426-1446 километре автодороги "Екатеринбург–Алматы", на участке ПВП — Темиртау", — говорится в сообщении.
Уточняется, что проезд возможен через город Темиртау.
Ранее движение ограничили на пяти участках республиканских дорог в пяти регионах страны: в Жамбылской, Карагандинской, Костанайской областях, а также Улытау и Жетысу.
Напомним, штормовое предупреждение на 4 февраля было объявлено в большинстве регионов страны.
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