Снег, дождь и метель накроют Казахстан: по стране объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", 4 февраля на большей части территории Казахстана ожидается снег с метелью, на западе страны пройдут осадки в виде дождя и снега. По республике прогнозируют туман, усиление ветра, на западе — гололёд. Штормовое предупредупреждение объявлено в большинстве регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.

4 февраля днём на западе, севере Мангистауской области ожидается гололёд. На западе области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

Днём на севере, востоке Атырауской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, днём порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью на большей части, днём на севере, востоке области Улытау ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью на севере области порывы 18 м/с.

В Акмолинской области ожидается метель. На севере, юге, западе области на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный порывы 15-20, днем на юге, востоке области временами 23 м/с. В Кокшетау ожидается метель. Днём на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Днём на севере, западе, в центре Актюбинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, южный днем на севере, западе, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актобе днём ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, южный днём порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, северо-востоке, днем на севере Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Днём на севере области гололед. Ветер юго-западный, южный днем на юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске днём ожидается низовая метель, гололёд.

В центре, на севере Кызылординской области ожидаются гололёд, туман.

Ночью на западе, севере, днем на севере, в центре Карагандинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на севере области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается низовая метель. Ветер юго-западный днем порывы 18 м/с.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гололед, туман. В горных районах области низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидаются гололёд, туман. В Туркестане временами ожидается туман.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. 4-6 февраля ветер юго-западный с переходом на юго-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, 4 февраля порывы 25 м/с. В Таразе 5-6 февраля временами ожидается туман. Ветер юго-западный 4 февраля порывы 15-20 м/с.

На севере, в центре области Абай ожидается ветер юго-восточный, южный порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидается метель. На западе области туман. Ветер юго-западный ночью на западе, востоке, юге области 15-20 м/с, днём порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидается метель. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель. На юго-западе области гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на юго-западе области порывы 15-20 м/с, днём 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем 15-20, порывы 25 м/с.

В Астане ожидается метель. Ветер юго-западный временами порывы 15-20 м/с.