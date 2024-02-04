Из-за непогоды закрыли республиканские трассы в пяти областях Казахстана

КазАвтоЖол ввёл ограничение движения для всех видов транспортных средств на пяти участках автодорог республиканского значения в пяти областях, передаёт BaigeNews.kz.

В Жамбылской области из-за тумана, ветра и плохой видимости, ограничено движение на участке трассы "Алматы-Ташкент-Термез", 159-238 км, участок от Кенена до Кайнара. Движение осуществляется через старый перевал Кордай.

В области Жетысу закрыт участок трассы "Ушарал-Достык", 84-184 км, от станции Коктума до станции Достык. Движение ограничено из-за метели и плохой видимости.

В Карагандинской области из-за непогоды закрыт участок трассы "Екатеринбург-Алматы, Северо-Восточный обход", 0-16 км,от села Пришахтинска до села Новостройка.

В Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий в области Улытау закрыта трасса "Жезказган-Петропавловск", 252-335 км, от границы Улытауской области до Аркалыка.

В области Улытау из-за метели и плохой видимости закрыт участок трассы "Жезказган-Петропавловск", 137-252 км, от посёлка Улытау до границы Костанайской области.

На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 337 единиц техники и 457 человек.

Напомним, штормовое предупреждение было объявлено в большинстве регионов страны.