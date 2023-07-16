Ещё два вертолёта прилетели на подмогу пожарным в "Ертіс орманы"

Фото: Пресс-служба акима Павлодарской области

В Щербактинском районе Павлодарской области, на территории природного резервата "Ертіс орманы" продолжают тушить лесной пожар. Его площадь увеличилась до 850 гектаров, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе акима Павлодарской области, всего задействованы 329 человек личного состава, 101 единица техники. Пожар тушат огнеборцы из ДЧС Павлодарской области, Астаны, Караганды, а также сотрудники "Ертис орманы", "Аллюминий Казахстана". Также задействовавны два вертолёта МИ-8 с водно-сливными устройствами и Еврокоптер МЧС.

"Сегодня в 5:13 часов дополнительно прибыли из Семея два борта МИ-17, МИ-171 с водно-сливными устройствами от Министерства обороны. В 7:30 министр по ЧС и аким области завершили облёт территории лесничеств. Активная фаза горения происходит в 98 квартале Бауртауского лесничества, где пожар местами переходит с низового в верховой. Задействованными ресурсами осуществляется проливка кромки пожара с целью исключения повторного возгорания. Угрозы населённым пунктам нет", — сообщили в пресс-службе акима области.

В пресс-службе "Ертic орманы" уточнили, что пожар изначально двигался в сторону Российской Федерации. Ночью он поменял направление в сторону Бауртальского лесничества на лесные культуры.

Напомним, 15 июля в 14:30 в Щербактинском районе, в Степном лесничестве на территории природного резервата "Ертіс орманы" разгорелся лесной верховой пожар. В 14:55 сотрудники ДЧС и лесхоза приступили к тушению.

Сначала сообщалось об угрозе селу Сугур, откуда планировали эвакуировать жителей. Однако этого не потребовалось. Сейчас угрозы населенным пунктам нет.

Между тем, по данным акимата области, из-за множества грозовых разрядов на территории региона произошли сразу несколько пожаров в степных лесничествах в Щербактинском районе и районе Аккулы. Ситуация осложняется жаркой, сухой погодой и шквальным ветром.

На подмогу пожарным Павлодарской области отправились огнеборцы и техника из разных регионов страны.