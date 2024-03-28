Ещё 140 человек эвакуировали летчики в Костанайской области
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За ночь летчики армейской авиации эвакуировали еще около 140 человек в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минобороны.
"Всего за двое суток экипажи транспортно-боевых вертолетов из районов стихийного бедствия доставили в эвакопункты г. Аркалыка 240 человек, в том числе более 60 детей.
Следует отметить, что допуск на выполнение спасательных работ в ночных условиях имеют только летчики Военно-воздушных сил", - говорится в сообщении.
Кроме того, этой ночью из Алматы в Уральск бортом военно-транспортной авиацией Минобороны была осуществлена переброска военнослужащих войсковой части 28237 Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Дополнительные силы направлены для ликвидации последствий наводнения в Западно-Казахстанской области.
Ранее сообщалось, ситуация с паводками в южных регионах Костанайской области находится под личным контролем акима области. Кумар Аксакалов в Аркалыке встретился с пострадавшими от паводка жителями, осмотрел работу по ликвидации последствий. Пострадавшим от паводка в Костанайской области возместят весь ущерб.
В Костанайской области из-за паводков объявили режим ЧС в Аркалыке и двух районах.
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