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Паводки в Костанайской области: объявлен режим ЧС в Аркалыке и двух районах

Сегодня, 13:09
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 13:09
Сегодня, 13:09
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Фото: gov.kz

В Костанайской области из-за паводков объявили режим ЧС в Аркалыке и двух районах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой в kstnews.kz.

"На территории Костанайской области в городе Аркалык, Амангельдинском и Джангельдинском районах объявлен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, ситуация с паводками в южных регионах Костанайской области находится под личным контролем акима области. Кумар Аксакалов в Аркалыке встретился с пострадавшими от паводка жителями, осмотрел работу по ликвидации последствий. Пострадавшим от паводка в Костанайской области  возместят весь ущерб.

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