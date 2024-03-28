Паводки в Костанайской области: объявлен режим ЧС в Аркалыке и двух районах
Сегодня, 13:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:09Сегодня, 13:09
101Фото: gov.kz
В Костанайской области из-за паводков объявили режим ЧС в Аркалыке и двух районах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой в kstnews.kz.
"На территории Костанайской области в городе Аркалык, Амангельдинском и Джангельдинском районах объявлен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, ситуация с паводками в южных регионах Костанайской области находится под личным контролем акима области. Кумар Аксакалов в Аркалыке встретился с пострадавшими от паводка жителями, осмотрел работу по ликвидации последствий. Пострадавшим от паводка в Костанайской области возместят весь ущерб.
Самое читаемое
- Депутатов возмутил ответ вице-министра здравоохранения о системе ОСМС в Казахстане
- Куандык Бишимбаев: У меня не было возможности рассказать свою историю
- Нарушения при распределении вакансий выявили в Мангистауской области
- Число погибших при теракте в "Крокусе" возросло
- Жамбылские фермеры бесплатно раздают лук, чтобы не обанкротиться