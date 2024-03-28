Пострадавшим от паводка в Костанайской области возместят весь ущерб

Большая вода традиционно первой приходит в южные районы Костанайской области. Со вчерашнего дня соцсети пестрят видео с подтопленных поселков близ города Аркалыка, а также села Амангельды. На распространяемых кадрах видно, как вода стоит не только на улицах и во дворах, но и в жилых домах. Первыми пострадали поселки Новый, Родина, Дачный, Северный. Здесь по информации ДЧС на 26 апреля были подтоплены 12 частных домов и 20 дворовых территорий. Спасатели откачали более 14 тысяч кубометров воды, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Из-за обильного таяния снега в предгорьях Улытау наблюдается поднятие уровня рек Сарыторгай, Караторгай. По области зафиксированы осадки в виде дождя, что говорит о том, что угроза паводка будет только усугубляться. Из-за скопления степных талых вод, которые набрали критическое значение, происходит подтопление дворовых территорий и жилых домов на юге области. Необходимо отметить, что такого паводка не было уже более 20 лет. Вода прибывает очень быстро, буквально за час", - сообщил временно исполняющий обязанности начальника отдела предупреждения ЧС департамента по чрезвычайным ситуациям региона Ескендир Кубаев.

Людей вывозят в безопасные места целыми поселками. Сначала – женщины и дети. Из-за поднятия уровня реки Сарыторгай почти на три метра, потребовалась эвакуация ста жителей.

"В самом городе Аркалыке еще вода проходит. Поступает информация от местных жителей из поселка Северный, что вода подходит к дворам. Там работает одна мобильная группировка от нашего департамента, и также группировка из Карагандинской области", - добавил Кубаев.

Сложнее всего вывезти людей из отдаленных зимовок. Костанайские спасатели привлекли три вертолета для эвакуации жителей. Из-за размыва дорожного полотна отрезанными от мира остаются четыре населенных пункта в пригороде Аркалыка, а также в Жангельдинском районе.

"Сейчас одна из главных задач – это эвакуация людей. Департаментом проводятся все необходимые меры по спасению людей от паводковой угрозы. На данный момент из трех мобильных группировок одна производит работу в Амангельдинском районе, вторая группировка принимает участие в минимизации паводка в Жангельдинском районе. В городе Аркалык для руководства действия сил и средств направился начальник ДЧС, а также переислоцированы две мотопомпы большой мощности. Кроме того, по нашему запросу из воинской части Кызылординской области и ДЧС Карагандинской области две группировки переброшены в город Костанай. Всего задействовано около 650 человек и 272 единицы техники. Также департаментом заключен договор на космомониторинг, с 1 марта в режиме реального времени можно наблюдать за всеми процессами снеготаяния на территории Костанайской области", - отметил Ескендир Кубаев.

По многолетним наблюдениям специалистов, после юга области паводок двинется на центральную и северные части Костанайской области. Чтоб минимизировать последствия ЧС, спасатели уже сейчас рекомендуют жителям вывезти снег со дворов, прочистить водоотводные каналы.

Большая вода начала прибывать и в Костанай. Традиционно, топит окраины города в районе Костанай-2. 91-летняя Елена Тришина обнаружила воду в доме утром 27 марта. Говорит, что за все 50 лет, что живет в этом районе, видит впервые, чтобы паводок был такой силы.

"Никогда в комнату вода не заходила. Максимум у порога была. А в этом году пошла прямо из-под пола. Я утром проснулась, ноги на пол опустила, а там лужа ледяная. Позвонила в службу 109, приехали и откачали воду. Спасибо, что не оставили меня в беде, я ведь одинокая и помочь мне некому. Теперь надо дом сушить", - говорит пенсионерка.

Пять ассенизаторских машин понадобилось, чтобы откачать воду из дома Светланы Генги. Ее уровень поднимался в комнатах до 30 сантиметров. Женщина говорит, что даже в 2016 году, когда в области был большой паводок, не помнит, чтобы пришло столько воды.

"Стены сырые все, пол весь мокрый, мебель испортилась. Но хорошо, что откачали сразу основной объем воды. В погребе вода еще стоит, коммунальщики сказали, что приедут еще раз. Такого разгула стихии не помню давно", - говорит женщина.

Акимат города отчитался: все заявки жителей поступают в службу IKomek и по указанным адресам отправляются коммунальные службы и спасатели со спецтехникой. И добавили: в Костанае имеются 96 км сети ливневой канализации, а также водоотводные каналы и логи, состояние которых взяли на контроль.

"В полной мере нами выполнена работа по очистке каналов водоотводных каналов, которых за зимний период скопилось немало снега и мусора. Кроме того, службами ЧС и ЖКХ круглосуточно ведется наблюдение за уровнем воды в Костанае. Вместе с тем, коммунальные службы года завершили очитку ливневых канализаций, логов, водопропускных систем. Участки, которые находятся в зоне подтопления, держатся на постоянном контроле. На случай возможной чрезвычайной ситуации для ее ликвидации имеется 370 единиц техники, а также 1500 тонн инертных материалов и мешкотара", - сообщили в акимате Костаная.

Ситуацию осложняют осадки, которые синоптики прогнозируют вплоть до 29 марта. При этом дневные и ночные температуры будут со знаком "плюс", а это значит, что ожидается обильное таяние снега. Выше нормы ожидается и количество осадков в апреле. А значит, угроза паводка сохранится.

Между тем, рассматривается вопрос материальной компенсации пострадавшим от паводка в Костанайской области. Глава региона Кумар Аксакалов встретился с жителями подтопленных домов и пообещал оказать всестороннюю помощь. Комиссия, которая будет подчитывать нанесенный стихией ущерб, уже сформирована и все затраты пострадавших обещают в полной мере покрыть.