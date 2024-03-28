Власти обещают покрыть населению ущерб, нанесенный паводками в Костанайской области
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Акимат Костанайской области возместит ущерб, нанесенные местным жителям в результате паводка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание "Наша газета".
"Сегодня аким области в Аркалыке встретился с пострадавшими жителями и осмотрел работу по ликвидации последствий. Власти региона сосредоточены на решении этих проблем в самые кратчайшие сроки, и всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь. Сформирована специальная комиссия для оценки ущерба, нанесенного жителям наводнениями, и все расходы будут покрыты", - сказал пресс-секретарь главы региона Кумара Аксакалова.
По информации пресс-службы аким держит ситуация с паводками в южных регионах под личным контролем.
По состоянию на 22 часа из подтопленных населенных пунктов - сел Екідін и Қызыл Жұлдыз в районе Аркалыка – было вывезено 102 человека, сообщили в ДЧС региона.
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