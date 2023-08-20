Ерке Есмахан поделилась свадебным фото
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Известная казахстанская певица Ерке Есмахан поделилась с подписчиками свадебным фото с Раимбеком Бактыгереевым, выступающим под псевдонимом Raim, передаёт BaigeNews.kz.
"Ты пришёл в мой мир… Пусть Аллах вернет вам всё, что вы пожелаете нам", — написала певица под фото.
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Напомним, в январе этого года 26-летний исполнитель хита "Самая вышка" и 38-летняя Ерке Есмахан наделали шума среди фанатов, став мужем и женой по канонам Ислама. Звёздный брак стал темой для обсуждения. Долгое время пара держала свою звязь в секрете.
Своими постами в соцсетях певица каждый раз доказывала, что возраст семейному счастью — не помеха. Она таже поделилась фото роскошных подарков, которые получает от мужа.
Ранее Ерке обмолвилась в социальных сетях о том, что паре пришлось столкнуться с хейтом в интернете из-за разницы в возрасте в 12 лет.
"У казахов так принято: пусть мужчина старше или младше – его всегда уважают. Хочу выразить благодарность хозяину моего сердца. Ради меня, ради нас, ради нашей любви и нашего будущего он противостоит сейчас целому миру, защищая меня от хейтеров, Раимбек батыр сейчас находится на войне под названием "сплетни и хайп", — писала в начале года певица.
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