Ерке Есмахан поделилась свадебным фото

Известная казахстанская певица Ерке Есмахан поделилась с подписчиками свадебным фото с Раимбеком Бактыгереевым, выступающим под псевдонимом Raim, передаёт BaigeNews.kz.

"Ты пришёл в мой мир… Пусть Аллах вернет вам всё, что вы пожелаете нам", — написала певица под фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Erke Esmahan (@erke_esmahan)

Напомним, в январе этого года 26-летний исполнитель хита "Самая вышка" и 38-летняя Ерке Есмахан наделали шума среди фанатов, став мужем и женой по канонам Ислама. Звёздный брак стал темой для обсуждения. Долгое время пара держала свою звязь в секрете.

Своими постами в соцсетях певица каждый раз доказывала, что возраст семейному счастью — не помеха. Она таже поделилась фото роскошных подарков, которые получает от мужа.

Ранее Ерке обмолвилась в социальных сетях о том, что паре пришлось столкнуться с хейтом в интернете из-за разницы в возрасте в 12 лет.