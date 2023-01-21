Певица Ерке Есмахан и рэпер Raim поженились

Фото: instagram/raimkzt

26-летний исполнитель Раимбек Бактыгереев, выступающий под псевдонимом Raim, и 38-летняя популярная певица Ерке Есмахан стали мужем и женой по канонам Ислама. Об этом новоиспечённые супруги сообщили на своих страницах в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

Ерке Есмахан опубликовала в сторис фото из мечети, тоже самое сделал и Raim. Об отношениях между исполнителем хита "Самая вышка" фанаты узнали лишь несколько дней назад. До этого пара держала свою звязь в секрете.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от RaiM (@raimkzt)

Лишь совсем недавно, певица обмолвилась в социальных сетях о том, что паре пришлось столкнуться с хейтом в интернете из-за разницы в возрасте в 12 лет.

"У казахов так принято: пусть мужчина старше или младше – его всегда уважают. Хочу выразить благодарность хозяину моего сердца. Ради меня, ради нас, ради нашей любви и нашего будущего он противостоит сейчас целому миру, защищая меня от хейтеров, Раимбек батыр сейчас находится на войне под названием "сплетни и хайп", — писала певица.

Однако многие коллеги поддержали новоиспечённую пару.