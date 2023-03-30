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  • "Муж радует" - Ерке Есмахан похвасталась роскошными подарками
sxodim.com Сегодня, 14:01
196
Сегодня, 14:01
196
Фото: sxodim.com

"Муж радует" - Ерке Есмахан похвасталась роскошными подарками

Популярная певица Ерке Есмахан наслаждается семейной жизнью, утопая в любви и подарках. Накануне популярная казахстанская певица выложила фотографии, сделанные в бутике Cartier, написав: "Муж радует", передаёт BaigeNews.kz.

Затем селебрити продемонстрировала на видео, как сотрудница люксового бренда упаковывает ей два фирменных пакетика с покупками и вручает ей в руки.

"Unpacking (распаковку - прим. ред.) сделаю позже", - заверила Есмахан своих фанатов. 

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Сегодня, 14:01
196
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