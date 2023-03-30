"Муж радует" - Ерке Есмахан похвасталась роскошными подарками

Фото: sxodim.com

Популярная певица Ерке Есмахан наслаждается семейной жизнью, утопая в любви и подарках. Накануне популярная казахстанская певица выложила фотографии, сделанные в бутике Cartier, написав: "Муж радует", передаёт BaigeNews.kz.

Затем селебрити продемонстрировала на видео, как сотрудница люксового бренда упаковывает ей два фирменных пакетика с покупками и вручает ей в руки.

"Unpacking (распаковку - прим. ред.) сделаю позже", - заверила Есмахан своих фанатов.