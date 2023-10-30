Энергоснабжение в Астане полностью восстановлено - акимат
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В Астане полностью восстановлено энергоснабжение после произошедшей коммунальной аварии, передаёт BaigeNews.kz.
"Аварийные службы восстановили работу электросетей по всему городу. Подключены подстанции Жулдыз, Восточная, Астана городская, Центральная, ПНФ, Степная. С минуты на минуту закончат работы в Промзоне, на Чугунке", - указывается в сообщении акимата.
Авария затронула семь городских медицинских учреждений. По данным акимата, все они были подключены к генераторам, поэтому энергоснабжение не прекращалось.
В результате аварии вечером 29 октября были отключены от электроэнергии жилые массивы в Сарыаркинском, Байконырском и Алматинском районах столицы. Прекратилось водоснабжение, на дорогах не работали светофоры, в результате образовались автомобильные пробки.
Аким Астаны Женис Касымбек принёс извинения горожанам за причинённые неудобства.
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