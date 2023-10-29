Несколько районов на правом берегу в Астане остались без электричества
Сегодня, 22:18
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Сегодня, 22:18Сегодня, 22:18
1080Фото: BaigеNews.kz
Жители столицы в социальных сетях сообщают о перебоях с электричеством, передаёт BaigeNews.kz.
Пользователи соцсетей отмечают, что света нет не только в жилых домах, не работает также уличное освещение и светофоры.
Также Астанчане жалуются и на перебои с интернетом и водоснабжением.
И как следствие неработающих светофоров — гигантские пробки на дорогах столицы.
Очевидцы сообщают о том, что наблюдали множество карет скорой помощи и полицейских машин.
О масштабах происшествия пока неизвестно. Есть информация, что света нет на проспекте Республики, Бейбитшилик, на улицах Иманова, Алтынсарина, Есенберлина, Агыбай батыра, микрорайоне Целинный.
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