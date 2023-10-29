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Несколько районов на правом берегу в Астане остались без электричества

Сегодня, 22:18
АВТОР
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BaigеNews.kz Сегодня, 22:18
Сегодня, 22:18
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Фото: BaigеNews.kz

Жители столицы в социальных сетях сообщают о перебоях с электричеством, передаёт BaigeNews.kz.

Пользователи соцсетей отмечают, что света нет не только в жилых домах, не работает также уличное освещение и светофоры.

Также Астанчане жалуются и на перебои с интернетом и водоснабжением.

И как следствие  неработающих светофоров —  гигантские пробки на дорогах столицы.

Очевидцы сообщают о том, что наблюдали множество карет скорой помощи и полицейских машин.

О масштабах происшествия пока неизвестно. Есть информация, что света нет на проспекте Республики, Бейбитшилик, на улицах Иманова, Алтынсарина, Есенберлина, Агыбай батыра, микрорайоне Целинный.

 

 

 

 

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