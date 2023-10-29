Аким Астаны обратился к горожанам из-за блэкаута

Аким Астаны Женис Касымбек обратился к горожанам в связи с аварийным отключением энерго- и водоснабжения в некоторых районах столицы, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, в результате аварии вечером 29 октября были отключены от электроэнергии жилые микрорайоны в Сарыаркинском, Байконырском и Алматинском районах столицы.

"Все аварийные и коммунальные службы работают над устранением аварии. В шахматном порядке уже идёт переподключение к электричеству: частично юго-восток, аллея Мынжылдык, ряд жилых массивов и другие. В ближайшее время все остальные участки будут подключены к электричеству. Приносим извинения за причинённые неудобства и просим отнестись с пониманием к проводимым работам", - сказал аким в видеообращении.

По данным Минэнерго, в настоящее время восстановлена работа пяти подстанций из восьми. "Астана су арнасы" обещает возобновить водоснабжение в течение получаса.