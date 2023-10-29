Аким Астаны обратился к горожанам из-за блэкаута
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Аким Астаны Женис Касымбек обратился к горожанам в связи с аварийным отключением энерго- и водоснабжения в некоторых районах столицы, передаёт BaigeNews.kz.
По его словам, в результате аварии вечером 29 октября были отключены от электроэнергии жилые микрорайоны в Сарыаркинском, Байконырском и Алматинском районах столицы.
"Все аварийные и коммунальные службы работают над устранением аварии. В шахматном порядке уже идёт переподключение к электричеству: частично юго-восток, аллея Мынжылдык, ряд жилых массивов и другие. В ближайшее время все остальные участки будут подключены к электричеству. Приносим извинения за причинённые неудобства и просим отнестись с пониманием к проводимым работам", - сказал аким в видеообращении.
По данным Минэнерго, в настоящее время восстановлена работа пяти подстанций из восьми. "Астана су арнасы" обещает возобновить водоснабжение в течение получаса.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Чемпионов мира из Казахстана не допустили на ЧМ-2023 по мини-футболу
- Число погибших в шахте имени Костенко достигло 28 человек
- Взрыв на шахте имени Костенко: найдены тела 32 погибших
- Под землёй после аварии на шахте в Караганде остался 31 человек
- Отключение электричества в Астане объяснили в Минэнерго