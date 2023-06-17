Энергонадзор поторопил павлодарские ТЭЦ с подготовкой к отопительному сезону

Фото: Минэнерго РК

Ремонт ТЭЦ в Павлодарской области поинспектировал энергонадзор Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Председатель комитета Сунгат Есимханов прибыл в регион с рабочей поездкой, чтобы проконтролировать подготовку к следующему отопительному сезону

Председатель посетил ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 АО "Павлодарэнерго", ТЭЦ-1 филиала АО "Алюминий Казахстана" - "Электростанция", электростанцию АО "Евроазитская энергетическая корпорация", где ознакомился с состоянием энергетического оборудования, прохождением ремонтной кампании. С руководством энергопредприятий обсудили актуальные вопросы прохождения отопительного сезона, в т.ч. аварийных остановов котлов, риски своевременного, качественного проведения ремонтных работв рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

"Руководство АО "Евроазитская энергетическая корпорация" попросили ускорить капремонт котла 8Б, который ведется с отставанием, совместно с АО "KEGOC" проанализировать причины авариной ситуации на открытом распределительном устройстве 110 кВ, произошедшей 7 июня и повысить надежность работы тракта топливоподачи. На ТЭЦ-2 АО "Павлодарэнерго" в ремонте находятся котел №1 до 1 июля, выполнение составляет 80 процентов, задействовано 32 человека. Ремонт турбины №2 планируются завершить 13 августа. Сроки ремонта котла №3 и турбины №3 не подошли. На ТЭЦ-3 АО "Павлодарэнерго" по котлу №4 и турбине № 3 проводятся пуско-наладочные операции после завершения капитальных ремонтов. Ремонт котла №2 начнется с 19 июня, котла №6 с 18 августа, турбины №2 с 15 августа. Так же с 1 по 7 июля планируется внутреннее обследование дымовой трубы с полной остановкой ТЭЦ", — сообщили в Минэнерго.

Руководству АО "Павлодарэнерго" указали на необходимость сокращения задолженности за уголь перед ТОО "Богатырь Комир", которая составляет 2,5 миллиарда тенге.

На ТЭЦ-1 филиала АО "Алюминий Казахстана" - "Электростанция" с отставанием ведется ремонт котла № 7. Затягивается допуск ремонтного персонала на ремонт котла № 8. В связи с не завершившимися конкурсными процедурами не начат с 1 июня ремонт дымовой трубы № 3.

Отмечено, что на ТЭЦ-1 проводятся пуско-наладочные работы на рукавном фильтре компании Redecam, установленном на котле № 6. Это пилотная золоулавливающая установка в угольной энергетике страны. Ввод в эксплуатацию планируется в третьем квартале2023 года. Новое экологическое оборудование обеспечит очистку выбросов в атмосферу твердых частиц на 99,9 процента, что соответствует европейским стандартами.

Комитет на постоянной основе проводит мониторинг ремонта основного оборудования.