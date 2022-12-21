Елена Рыбакина стала лауреатом престижной премии "Алтын Адам"

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В номинации "Прорыв года в спорте" лауреатом "Выбор года №1 в Казахстане - "Алтын Адам" стала первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

На счету 23-летней Рыбакиной в этом году победа в одиночном разряде Уимблдона и два титула WTA. Елена завершила 2022 год на 21-й строчке мирового рейтинга.

Данный конкурс проводится с 2000 года. Обладателями "Алтын Адам" становятся лидеры года в определённой сфере. Отбор победителей идёт пристальный: соцопрос населения, голосование экспертов, анализ оргкомитета и выбор членов жюри.

В разные годы лауреатами премии "Выбор года №1 в Казахстане - "Алтын Адам" в Казахстане были спортсмены Ольга Шишигина, Илья Ильин, Александр Винокуров, Елена Хрусталёва, Геннадий Головкин, Дмитрий Баландин, Фируза Шарипова, Казбек Валиев, Зульфия Габидуллина и другие.