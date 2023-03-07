Электоральные рейтинги Астаны. В столичных округах избиратели определились с выбором

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Социологическое исследование, проведённое методом телефонного опроса с 3 по 6 марта 2023 года на выборке в 1600 респондентов, демонстрирует следующие показатели.

Потенциальный уровень явки жителей Астаны на предстоящих выборах при ответе на вопрос "19 марта 2023 года состоятся выборы. Вы примете участие в голосовании?" составляет 44,8 процента. Наименьшую активность демонстрирует молодёжь – 17,1 процента, наибольшую — старшее поколение (60 лет и старше) – 59,2 процента.

В разрезе районов предполагаемая явка сложилась следующим образом: по району "Есиль" – 48,6 процента, по району "Сарыарка" – 37,2 процента, по району "Алматы" – 42,2 процента, по району "Байконыр" – 46,6 процента опрошенных готовы проголосовать на выборах.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

УЗНАВАЕМОСТЬ КАНДИДАТОВ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ

Сравнительный анализ результатов опроса общественного мнения показал, что по округу №2 лидером среди кандидатов является Турлыханов Даулет. Доля его узнаваемости в районе "Алматы" равна 84,4 процента, в районе "Байконыр" – 87,6 процента. О кандидате жители узнают преимущественно через телевидение и социальные сети. На втором и третьем местах – распространяемые агитационные материалы и билборды.

Следующий по узнаваемости – Танирберген Бердонгаров. Показатели узнаваемости в районе "Алматы" – 22,6 процента, в "Байконыр" – 20 процентов. Его узнаваемость обеспечивается в основном через социальные сети, также был отмечен агитационный автобус.

На третьем месте – Кайсаров Уалихан. В районе "Алматы" его узнают 10,4 процента респондентов, в районе "Байконыр" – 14,2 процента. Основной источник информации о кандидате – социальные сети.

В диапазоне 5-10 процентов узнаваемости расположились: Байменова Гулжамал, Жусип Султанхан, Вероника Ким и Жыланбаев Марат. Остальные 30 кандидатов практически неизвестны населению столицы (их рейтинг узнаваемости менее пяти процентов).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АГИТАЦИОННОЙ КАМПАНИИ

На вопрос: "Агитационные материалы какого кандидата Вы бы в целом отметили?" получена следующая информация. Результаты опроса демонстрируют, что узнаваемость кандидатов напрямую коррелирует с оценками агитационных кампаний, проводимых кандидатами. Самая действенная агитационная кампания, судя по ответам респондентов, у Даулета Турлыханова. Агитационными встречами и наглядной продукцией охвачено большинство астанчан: 73,8 процента респондентов района "Алматы" и 71,2 процента района "Байконыр".

Второе место занимает Танирберген Бердонгаров. По району "Алматы" с его избирательной кампанией знакомы 25,5 процента жителей, по району "Байконыр" – 13 процентов.

Третье место досталось Уалихану Кайсарову: по району "Байконыр" – 8,8 процента, по району "Алматы" – 9,2 процента.

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТОВ

Электоральный рейтинг замерялся через вопрос: "Если бы Вы пошли на выборы в мажилис парламента, то за кого из кандидатов в депутаты мажилиса по Вашему округу Вы бы проголосовали?"

Даулет Турлыханов – по итогам опроса несомненно самый очевидный претендент на мандат от округа №1. В двух районах абсолютное большинство опрошенных готовы проголосовать за его кандидатуру на выборах депутатов мажилсиа парламента 19 марта 2023 года.

В районе "Алматы" кандидатуру Турлыханова поддерживают 77,2 процента респондентов, в "Байконыр" – 70,8 процента. Избиратели выбирают его по следующим причинам (ответы на вопрос: "В целом, что для Вас важнее всего при выборе кандидата, за которого Вы будете голосовать на выборах?"):

авторитет, доверие (65,2 процента);

проявляют симпатию (59,2 процента);

активно ведёт агитационную кампанию (41,4 процента);

обеспечит развитие страны (26,4 процента).

Следом идёт Танирберген Бердонгаров: по району "Алматы" за него готовы проголосовать 11,8 процента опрошенных, по "Байконыр" – 13,2 процента. Причинами выбора данного кандидата стали:

каждый день видят в социальных сетях (37,6 процента);

нравятся идеи кандидата (32,2 процента);

личная симпатия (30,2 процента);

хорошая репутация (28,8 процента).

Тройку замыкает Уалихан Кайсаров с показателями 5,5 процента по району "Алматы" и 4,8 процента в "Байконыр". Избиратели его выбирают, потому что:

личная симпатия (40,8 процента);

давно в политике (36,4 процента);

нравятся идеи кандидата (12,4 процента).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

УЗНАВАЕМОСТЬ КАНДИДАТОВ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ

Сравнительный анализ результатов опроса общественного мнения показал, что по округу №2 лидером среди кандидатов является Даулет Мукаев. Доля его узнаваемости в районе "Есиль" равна 68,4 процента, в районе "Сарыарка" – 77,2 процента. О кандидате жители узнают преимущественно через социальные сети. На втором и третьем месте – распространяемые агитационные материалы и билборды.

Следующий по узнаваемости – Ерик Жолжаксынов. Показатели узнаваемости в районе "Есиль" – 26 процентов, в "Сарыарка" – 17 процентов. Его узнаваемость обеспечивается через телевидение и социальные сети.

На третьем месте – Бахытбек Смагул. В районе "Есиль" его узнают 20 процентов респондентов, в районе "Сарыарка" – 14 процентов. Основной источник информации о кандидате – социальные сети и информация от знакомых и родственников.

В диапазоне 5-10% узнаваемости расположились: А.Амиртаев, Н.Утешев, А.Шураев, Д.Лория, Т.Умирзаков, Р.Жансеитов, Я.Федоров. Остальные 32 кандидата практически неизвестны населению столицы (менее пяти процентов).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АГИТАЦИОННОЙ КАМПАНИИ

Опрос общественного мнения показывает, что Даулет Мукаев – кандидат с самой эффективной агитационной работой в двух районах. С работой его штаба знакомы 63 процента респондентов района "Есиль" и 74 процента "Сарыарка".

По району "Есиль" Ерик Жолжаксынов занимает второе месте: его кампанию видели 23 процента жителей. Также в тройку лидеров по району вошёл – Азаматхан Амиртаев – 13 процентов.

По району "Сарыарка" вторые показатели у Ерика Жолжаксынова – по 14 процентов. По данному району в топ-3 вошёл Бахытбек Смагул – 11 процентов.

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТОВ

Даулет Мукаев – самый популярный кандидат в своём округе. В двух районах большинство опрошенных готовы проголосовать за его кандидатуру 19 марта.

В районе "Есиль" Мукаева поддерживают 60,4 процента респондентов, в "Сарыарка" – 70,8 процента. Избиратели выбирают его по следующим причинам:

доброта, сочувствие, старательность кандидата (52,2 процента);

проявляют симпатию (49,2 процента);

каждый день видят в социальных сетях (47,4 процента);

нужны новые люди у власти (42,4 процента);

активно ведёт агитационную кампанию (41,4 процента);

помогает нуждающимся приобрести жильё (34,4 процента);

во власти должна быть молодёжь (33,2 процента).

Следом идёт Ерик Жолжаксынов: по району "Есиль" за него готовы проголосовать 21 процент опрошенных, по "Сарыарке" - 13 процентов. Причинами выбора данного кандидата стали:

личная симпатия (52,2 процента);

нравятся идеи кандидата (38,2 процента);

хорошая репутация (28,8 процента);

обеспечит развитие страны (26,4 процента).

Тройку замыкает Бахытбек Смагул с показателями шесть процентов по району "Есиль" и восемь процентов в "Сарыарке". Избиратели его выбирают, потому что:

честный, приятный человек (44,8 процента);

хорошая предвыборная программа (22,8 процента);

проявление симпатии (20,2 процента).

Опрос проведён Научно-исследовательской ассоциацией "Институт демократии" с 3 по 6 марта 2023 года в городе Астана. Выборка – 1600 респондентов старше 18 лет. В исследовании был применён метод телефонного опроса.

Статистическая погрешность составляет ± два процента.

Опрос проведён с официального уведомления ЦИК № ОСК-08-19/219 от 13.02.2023 года.

Опрос проведён по инициативе НИА "Институт демократии" за счёт собственных средств.