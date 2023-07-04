Эксперт ОБСЕ высказался о возможных последствиях аварии на МАЭК в Атырау

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3 июля в Атырау произошла авария на нефтеперерабатывающем заводе и МАЭК, последствием стало отключение света и подачи воды. Касательно ситуации в интервью корреспонденту BaigeNews.kz свое мнение национальный специалист по экономике и экологии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ерлен Бадыхан.

"Я считаю, что это одна из тех цепочек событий, с которыми Казахстан сталкивается в промышленных регионах, предприятиях. Вы знаете, что была авария на Экибастузской ГЭС в прошлом году, когда население осталось без самого необходимого. Это говорит о том, что почти все мощности предприятий Казахстана изношены. Вне зависимости от того, где это предприятие находится - на западе, как в Атырау, или в центральной части, как Экибастуз. Везде нужно местным исполнительным органам и правительству предпринимать активные действия. Потому что обновление нужно и, к сожалению, сейчас единственный вариант - всё реконструировать за счет тарифов. Есть такое понятие тариф в обмен на инвестиции, люди платят и получают качественные услуг. Что стало очной причиной, я пока не знаю, но думаю, что ею стала изношенность оборудования. Трудно представить, что это случилось бы в других странах, в более развитых (Японии, Норвегии или других странах). Мне кажется, что Казахстан исчерпал весь потенциал, который достался от Советского союза и столкнулся с последствиями этого", - отметил эксперт.

Также Ерлен Бадыхан добавил, что последствия аварии скажутся не только на работе предприятий, но и на животных и Каспийском море.

"Понятно, что это ни на людях, ни на животных не отразится позитивным образом. Пострадают и те, и другие. Как вы знаете Каспийский регион и так в последние годы неблагополучный, часто нас уведомляют, что снижается уровень Каспийского моря. Были и аварии на прошлой неделе и в Актау на "МАЭК", который поставляет питьевую воду жителям города Актау. Я не могу сказать, что это будет катастрофой для всего западного Казахстана, но в любом случае последствия будут ощущаться еще какое-то время, возможно, на протяжении нескольких лет. Если в плане экологии, то возможно какая-то часть животных, которые обитают в этом ареале, она попросту прекратит свое существование. Потому что, как вы сами можете видеть, постоянно появляются сообщения, что на берегу Каспийского моря находят тюленей. Почему? Потому что одновременно появляются сообщения, что в акватории Каспийского моря обнаружены нефтяные разливы, масляные пятна. Ответственности особо ни на кого не возложишь, потому что судно, которое слило мазут в море, чтобы не платить за переработку на суше, уплыло. Я считаю, что авария также будет негативно сказываться на фауне и флоре каспийского моря", - подчеркнул он.

По словам представителя международной организации, властям необходимо больше вкладываться в предупреждение трагедий, чем в их ликвидацию.

"У нас пока нет другого выбора, все действует в ручном режиме. Но как сотрудник международной организации я не могу давать расширенные комментарии. Я могу выражать свое личное мнение, мне кажется, нужно активизировать действия, как правительству, так и местным органам. В большей мере местным органам. И соответственно вкладывать больше финансов в предупреждение аварий. Потому что это гораздо дешевле, чем справляться с последствиями", - сказал Бадыхан.

Также Ерлен Бадыхан посоветовал казахстанцам быть ответственнее и беречь экологию страны.

"Я хочу посоветовать людям проявлять больше сознательности, потому что нужно признать, что сознательность населения Казахстана низкая, экологическая ответственность низкая. Мы не ответственны за то наследие, которое оставим нашим детям. Мы загрязняем природу. И несмотря на единичные мероприятия, посвященные экологии, картина особо не меняется. Поэтому нужен глобальный подход, национальная идея по включению экологии в самосознание. Вы знаете, что Казахстан очень неблагополучная страна, у нас очень много мест бедствия, где нет воды - Аральское море, Семипалатинский полигон, южные области", - подытожил он.

Напомним, 3 июля промышленные предприятия и некоторые населённые пункты на западе Казахстана остались без электроэнергии. Энергетики пояснили, что это произошло из-за аварийного отключения первого энергоблока на тепловой электрической станции ТОО "МАЭК". В результате Атырау были полностью обесточены левобережная часть от села Дамбы, центральный микрорайон до села Талгайрян и частично правобережная часть города от села Алмалы до села Жумыскер.

Президент поручил госкомисии расследовать причины аварий на АНПЗ и МАЭК.