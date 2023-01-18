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Экс-полицейский оформлял кредиты на потерпевших - в Мажилисе рассказали детективную историю
Казахстанцы жалуются на волокиту и бездействие сотрудников правоохранительных органов при расследовании уголовных дел, связанных с интернет-мошенничеством и телефонным мошенничеством, передаёт BaigeNews.kz. Об этом заявил депутат Мажилиса Юрий Ли, зачитывая депутатский запрос на пленарном заседании.
Депутат напомнил, что при помощи программ удалённого доступа, применяя угрозы и введение в заблуждение мошенники оформили на тысячи казахстанцев многомилионные кредиты либо похитили их депозиты. В ответе на прошлый депутатский запрос правоохранительные органы "убедительно сообщали о привлечении к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения в сфере противодействия мошенничествам 72-х должностных лиц полиции (22 следователя, 50 руководителей) и это только за первое полугодие 2022 года".
"Министр внутренних дел заверил, что ответственным подразделениям "поручено обеспечить проведение комплекса необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших преступления". Генеральный прокурор на тот момент поставил "точку" авторитетно сказав, что "противодействие интернет-мошенничествам и телефонным мошенничествам продолжается и находится на особом контроле". Однако, мы вынуждены расстроить и Генерального прокурора, и министра внутренних дел, так как по упомянутым уголовным делам производства до сих пор приостановлены, хуже того, по ряду дел уже известны лица, обналичивавшие похищенные деньги из банкоматов (так называемые "дропперы"), однако они не опрошены и безнаказанно продолжают свою криминальную деятельность с попустительства органов правопорядка. К нашему глубокому сожалению, на этом безобразие не заканчивается, так как есть уголовные дела, по которым даже не отправлены запросы в банки для установления данных по транзакциям похищенных денег, а также не проведены самые неотложные действия по установлению через видеофиксацию в банкоматах лиц, которые обналичили деньги, конвертировали их в криптовалюту и пополняли счета, электронные кошельки организаторов преступного бизнеса", - сказал депутат.
Такова, по его словам, ситуация по уголовным делам потерпевших Махамбетова Ж.К., Бедешевой И.Е., Бостанжиевой М.Ш., Жолдыбековой А. Б., Кирибаева Б.С., Комиссаровой Е.П., Бреннер В.В., Ерназарова З.К., Дощановой Р.Ж., Елеуовой Д.Б., Байходжаевой А.А., Несеной Л.Н., Сабыршиновой Ж.С.
"Особое возмущение вызывает неприкрытое бездействие сотрудников полиции по уголовным делам потерпевших Доскали Ж.Е., Лейрих И.А., где давно установлены "дроперы", однако они до сих пор не опрошены и не получили должного процессуального статуса в уголовных делах.
Отдельно обращаем внимание на то, что после неоднократных жалоб и депутатского запроса был заменен следователь по уголовному делу Несеной Л.Н., новый следователь Азилханова Сымбат, приняв дело к производству, прервала сроки расследования более четырёх месяцев назад и ни каких следственных действий не предпринимает, но зато находит время в своем загруженном графике, чтобы "постить" фото-видео контент в Тик-Токе.
По уголовному делу Доскали Ж.Е. сюжет имеет детективный оборот, бывший следователь Жалайыр Нурбек стал фигурантом уголовного дела за кражу путём незаконного доступа в информационную систему и превышение полномочий: якобы для нужд расследования он забирал у потерпевших смартфоны и через них оформлял на этих же потерпевших кредиты, а деньги присваивал себе. Казалось бы, для восстановления чести мундира новый следователь должен проявить профессионализм и активность, однако и он для установления виновных лиц действий не предпринимает", - возмущается депутат.
Общий ущерб по всем упомянутым потерпевшим составляет 93 554 778 тенге и это без процентов по кредитам и штрафных санкций. Подводя итог, депутат привёл данные МВД РК по интернет-мошенничеству. Так с января 2018 года по август 2022 года было зарегистрировано 61 190 дел по интернет-мошенничествам, из них:
• 7 707 дел или 12,6% расследованы и направлены в суд;
• по 47 003 делам или 77%, даже не установлены личности мошенников.
При грубом подсчёте из 10-ти уголовных дел по интернет хищениям в восьми преступники не найдены. За 11 месяцев 2022 года было зарегистрировано 17 500 интернет-мошенничеств, от которых ущерб гражданам составил 15 миллирадов тенге, хотя на август месяц 2022 года ущерб составлял 7 миллиардов тенге, то есть за четыре месяца ущерб вырос больше чем в два раза.
Он напомнил, что президент неоднократно ставил в качестве приоритета правоохранительных и надзорных органов эффективное противодействие мошенничествам и нейтрализацию всевозможных незаконных схем.
"На основании изложенного, считаем необходимым Генеральной прокуратуре провести повторную прокурорскую проверку по всем уголовным делам, связанным с интернет-мошенничеством и интернет-кражами, производство по которым приостановлено, с вынесением соответствующих актов прокурорского реагирования. Антикоррупционному ведомству проверить на наличие коррупционных рисков и обстоятельств, способствующих коррупции в сфере правоприменительной практики при расследовании уголовных дел по интернет-мошенничествам и интернет-кражам, включая вопросы по каким юридическим и фактическим основаниям органы прокуратуры требуют от следователей изменения статуса "дропперов" с подозреваемых на свидетелей, особенно тех по счетам или через руки которых проходят регулярные миллионные транзакции похищенных денег, и по каким причинам органы полиции не осуществляют должный розыск мошенников?" - сказал он.
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