Экс-главу центра занятости населения осудили в Акмолинской области

Показательный судебный процесс по уголовному делу о коррупции провели в Аршалынском районном суде Акмолинской области. На скамье подсудимых оказалась глава Центра занятости населения, передаёт BaigeNews.kz.

Женщину осудили за совершение двух преступлений.

"С. с 2020 по 2022 годы незаконно издавала приказы на командировки без фактического выезда и присваивала деньги себе. Таким образом, совершила растрату, то есть хищение с использованием служебного положения (пункт 2 части 3 статьи 189 УК РК). В результате государству причинён ущерб в крупном размере на сумму 800 тысяч тенге (возмещен в полном объёме)", - сообщили в суде.

По второму эпизоду - С. заключала с ТОО договоры о госзакупках на образовательные услуги по переподготовке безработных.

"От директора ТОО "Б." за покровительство и заключение в будущем новых договоров она получила 560 тысяч тенге. В связи с чем С. осуждена за получение взятки (часть 2 статьи 366 УК РК), а директор ТОО за дачу взятки должностному лицу (часть 2 статьи 367 УК РК). Уголовное дело рассмотрено в согласительном производстве, так как подсудимые признали вину", - уточнили в суде.

С. назначен штраф на сумму 16 770 000 тенге, "Б." - на сумму 11 180 000 тенге, с пожизненным лишением каждого права занимать должности на госслужбе.

Приговор пока не вступил в законную силу.