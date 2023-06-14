Экс-глава МЧС Юрий Ильин и министр экологии будут допрошены - Генпрокуратура

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Генеральная прокуратура завела второе уголовное дело по факту халатности, из-за чего произошёл пожар в области Абай и погибли люди, передаёт BaigeNews.kz. Ряд должностных лиц будут допрошены. Это бывший глава МЧС Юрий Ильин, действующий министр экологии Зульфия Сулейменова, аким области Абай Нурлан Уранхаев и аким Восточно-Казахстанской области Даниял Ахметов.

"Данное уголовное дело только начато, его расследование. Действия должностных лиц еще не квалифицированы. Но я вас заверяю, что в рамках данного уголовного дела все причастные лица, должностные лица, все, кто не принимал соответствующие меры, которые должны были в силу должностных обязанностей принимать, и в итоге чего мы получили масштаб пожара, гибель людей, они однозначно будут привлечены к ответственности. Сейчас деяния должностных лиц еще не квалифицированы, следствие только начато", - сообщил заместитель Генерального прокурора Жандос Умиралиев.

По его словам, никто из круга допрашиваемых не сбежал. Прежде чем допросить должностное лицо, следователи должны выяснить, уточнить ряд других обстоятельств, а также допросить их подчиненных. И после этого, когда у прокуратуры будет весь объем вопросов, следствие допросит всех нужных лиц.

"В рамках данного уголовного дела сейчас, учитывая, что лица, которые подлежат допросу, многие, особенно там есть же не только руководящий состав, есть и руководящий состав и среднего звена, они участвуют в тушении пожара. Основная наша цель - потушить пожар. Поэтому в эти дни мы их не отвлекаем, они обязательно будут допрошены. Сейчас пока проводятся иные следственные действия, в том числе, оперативно-розыскного характера - мы не будем раскрывать подробности, но кто занимается висом этой деятельности, они знают, что это означает. Они будут допрошены", - заверил спикер.

Кроме того, по факту пожара заведено уголовное дело по статье 292 части 3 "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более лиц". Расследование дела поручено генеральной прокуратуре.