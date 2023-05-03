Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat

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В Алматы оскандалившаяся бывшая депутат Анна Башинская теперь исключена из партии Amanat, передаёт BaigeNews.kz. Информацию подтвердили в пресс-службе партии.

"Состоялось заседание партийного комитета. По итогам заседания она исключена из членов партии, лишена мандата", - сообщили в Amanat.

Днем ранее Башинская сложила депутатские полномочия, извинившись за свое высказывание.

Напомним, бывший депутат маслихата Алматы прокомментировала пост на странице Deutsche Welle в Facebook. В нём говорилось о планах президента Украины Владимира Зеленского вернуть аннексированный Крым под контроль Украины.

"Лучше в Турцию, господин Зеленский! Там тепло круглый год", – написала она.

После этого в Amanat заявили, что проведут проверку и дадут оценку высказыванию Башинской в адрес Зеленского.