В Amanat дадут оценку высказыванию депутата Башинской в адрес Зеленского

Фото: пресс-службы Amanat

Председатель алматинского городского филиала партии Amanat Станислав Канкуров сделал заявление по поводу резонансного комментария в Facebook Анны Башинской. Он сообщил, что её действия рассмотрят в соответствующих партийных органах, передаёт BaigeNews.kz.

"По поводу резонансного комментария в Facebook депутата Алматинского городского маслихата А. Башинской. Высказывание А. Башинской не соответствует позиции партии Amanat. Наша партия не вмешивается в политику других стран. Анна Башинская уже принесла свои извинения за этот комментарий. Тем не менее, учитывая данные высказывания, её действия будут рассмотрены в соответствующих партийных органах. Для депутата маслихата не может быть ничего выше интересов своего государства", - написал Канкуров на своей странице в Facebook

Напомним, на днях депутат алматинского маслихата VIII созыва от партии Amanat Анна Башинская прокомментировала пост на странице Deutsche Welle в Facebook. В нём говорилось о планах Зеленского вернуть аннексированный Крым под контроль Украины.

"Лучше в Турцию, господин Зеленский! Там тепло круглый год", – написала она.