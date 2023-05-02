Депутат Анна Башинская сообщила о сложении мандата после резонансного комментария в соцсетях

Фото: с личной страницы Анны Башинской в facebook

Депутат алматинского маслихата от Amanat Анна Башинская сообщила о сложении мандата после резонанса, вызванного оставленным ею комментарием в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

"Я не хочу своими действиями навлечь тень на миролюбивую политику нашей страны. За эти дни я многое обдумала и глубоко понимаю чувства всех, кто осуждает мой поступок. Ещё раз хочу подчеркнуть, что мой комментарий был неуместным в свете сегодняшних непростых событий. Тем самым создав сложную ситуацию в глазах общества. В связи с этим, я полностью разделяю официальную позицию партии. Осознавая личную ответственность, я принимаю решение о сложении депутатских полномочий. Искренне прошу извинения у всех соотечественников и однопартийцев за допущенную ошибку. Желаю всем добра и мира", - написала Анна Башинская в Facebook.

Напомним, на днях депутат алматинского маслихата VIII созыва от партии Amanat Анна Башинская прокомментировала пост на странице Deutsche Welle в Facebook. В нём говорилось о планах Зеленского вернуть аннексированный Крым под контроль Украины.

"Лучше в Турцию, господин Зеленский! Там тепло круглый год", – написала она.

После в Amanat заявили, что проведут проверку и дадут оценку высказыванию Башинской в адрес Зеленского.