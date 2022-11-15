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Экономия воды и новые кадры: как в Казахстане решают вопрос нехватки водных ресурсов?
Первого сентября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своего ежегодного послания народу страны озвучил важную проблему, которая касается абсолютно каждого жителя республики – нехватка водных ресурсов. Корреспондент BaigeNews.kz узнала, чего касаются озвученные вопросы, и значит ли это то, что казахстанцам пора экономить воду.
Во время своего выступления глава государства сообщил о том, что из-за неэффективного использования воды, её потери доходят до 40 процентов. В Комитете по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК рассказали, откуда появилась данная проблема, и каким образом ведутся подсчёты.
"Водозабор на нужды отраслей экономики и населения в 2021 году составил 24,5 кубических километра, из которого более 90 процентов водозабора приходится на поверхностные воды. Потери воды при транспортировке (магистральные каналы и водопроводные сети) составили 3,7 кубических километра. Доля потребления воды сельским хозяйством составила 14,7 кубических километра или 60 процентов от общего водозабора. Потери воды в сельском хозяйстве при доставке по каналам составили три кубических километра или 20,4 процента, а с учётом потерь на полях из-за устаревших систем и способов полива это показатель будет составлять 40 процентов", - проинформировал пресс-секретарь ведомства Акылжан Картбаев.
Изношенная инфраструктура
Также Президент сказал об изношенности инфраструктуры. Как пояснили в ведомстве, проектирование, строительство и эксплуатация гидротехнических сооружений осуществлялось по единым техническим нормативам, которые предусматривали систематический мониторинг, техническое обслуживание, ремонт и реконструкцию. Однако техническое состояние гидротехнических сооружений с каждым годом ухудшается, так как финансовые средства на эксплуатацию и их реконструкцию выделяются не в достаточном объёме и несвоевременно.
За последние три года реконструировано 3,6 тысяч километров каналов. И если в 2020 году были проведены работы на 813 километрах, то в 2022 году уже на 1720 километрах. По данным представителя ведомства, до 2025 года планируют провести реконструкцию оставшихся 4,7 тысяч километров каналов. В результате потери воды сократятся на 1,7 кубических километра.
Кроме того за последние пять лет в Казахстане отремонтировано 16 плотин. В 2022 году будут восстановлены ещё шесть сооружений, а к 2025 году планируется реконструировать ещё 19 водохранилищ. Таким образом, принятые меры позволят дополнительно накопить порядка 800 миллионов кубических метров воды.
"На сегодня в системе орошения страны имеется порядка 3,5 тысяч магистральных и межхозяйственных каналов протяженностью 21,5 тысяч километров, из них 55 процентов находятся в неудовлетворительном состоянии. Это является основной причиной высоких потерь при транспортировке воды до конечных потребителей. Всего на реализацию мероприятий по реконструкции 120 каналов в семи областях страны необходимо выделение средств из республиканского бюджета. За пять лет они будут реконструированы", - отметил пресс-секретарь.
По его словам, это позволит к 2025 году довести орошаемую площадь до 2,2 миллиона гектаров и снизить потери поливной воды на 800 миллионов кубических метров ежегодно. Принятые меры также будет способствовать созданию 120 тысяч рабочих мест в селе и выращиванию продукции на сумму 510 миллиардов тенге ежегодно.
Кроме того в стране планируется строительство девяти новых водохранилищ:
"В предстоящие три года запланировано строительство восьми новых водохранилищ в шести областях (Акмолинская – одно, Алматинская – одно, Жамбылская – три, ЗКО – два, Кызылординская –одно, Туркестанская – одно) для аккумулирования воды в объёме 1,7 кубических километра. Это позволит снизить угрозу паводковых явлений для 14 населённых пунктов, где проживает 70 тысяч человек, ввести в оборот 195,3 тысячи гектар новых орошаемых земель, создать более 20 тысяч рабочих мест в сельском хозяйстве. Реализация этих проектов позволит частично снизить водную зависимость от сопредельных стран: от Кыргызстана, Узбекистана и России. В 2021 году завершены строительно-монтажные работы по водохранилищу "Кенсай-Коскорган-2".
Базовый вуз для подготовки специалистов
Также в послании глава государства затронул вопрос подготовки кадров. Он поручил определить сильный базовый вуз. Как сообщили в Комитете, им выбран Таразский региональный университет имени М. Х. Дулати. Вуз будет проводить все научно-исследовательские и аналитические работы по водной отрасли. Также здесь будет создан информационно-аналитический центр. Здесь также будут составлять прогнозы для принятия научных решений рекомендаций.
Трёхлетний проект
В своем послании народу Казахстана президент отметил необходимость подготовки трехлетнего проекта развития водной отрасли. В этой связи, в настоящее время разрабатывается проект Плана развития водной отрасли на 2023-2025 годы с мероприятиями, требующими первоочередной реализации:
- совершенствование системы государственного управления водными ресурсами;
- совершенствование водной дипломатии;
- развитие системы мониторинга, учёта и прогноза водно-ресурсного потенциала;
- совершенствование научного блока в системе управления водными ресурсами;
- совершенствование водного законодательства;
- цифровизация и автоматизация процессов по распределению и учёту расходования воды;
- реализация наиболее стратегически важных водохозяйственных проектов.
Казахстанцам пора экономить воду?
В комитете по водным ресурсам отмечают, сейчас в стране есть проблема расточительного водопользования. У нас она стоит острее, чем, например, в России и США:
"Особенно низкая продуктивность воды характерная для сельского хозяйства, из-за ухудшения технического состояния инфраструктуры орошаемых земель. Но проблема нерационального и неэффективного водопользования имеет место во всех отраслях экономики. Поэтому нам надо принимать все меры по стимулированию экономного, бережливого и эффективного использования воды", -отметил он.
Можем ли мы остаться без воды?
По информации ведомства, в разных регионах страны - своя ситуация с обеспеченностью водой. Так, поверхностных вод больше всего в юго-восточном и восточном регионах страны, а меньше всего – в центральном Казахстане. Неравномерно распределены и подземные воды. Так, около 68% от общей величины подземных вод Казахстана, сосредоточены в южных регионах и в Актюбинской области. Западно-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская области относятся к частично обеспеченным районам, а в Атырауской, Мангыстауской и Северо-Казахстанской - подземных вод недостаточно.
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