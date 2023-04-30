Эко-отели, пантолечебницы, морская вода. Чем богат Северный Казахстан

Фото: акимата СКО

Северо-Казахстанская область – это не только край белых берёз, но ещё и чистейших целебных озёр, и живописной природы. Именно этим регион манит путешественников и туристов не только из разных уголков Казахстана, но из соседних государств. О преимуществах и недостатках отдыха на самом севере страны расскажет корреспондент BaigeNews.kz.

Регион занимает первое место по количеству озёр, второе - по объёму лесного массива в стране. Эти природные факты и стали основополагающими для развития туристской отрасли области. Путешественников по Северо-Казахстанской области ожидает знакомство со святыми местами, природными красотами и множеством исторических памятников. Основной упор в развитии туризма направлен на Имантау-Шалкарскую курортную зону, которая включена в ТОП-10 приоритетных туристских территорий республиканского значения. Её ещё называют туристической жемчужиной северного Казахстана. В тёплое время года столбик термометра здесь достигает +30 градусов, а потому возможен пляжный отдых, пешие прогулки по хвойному лесу.

Пейзажи Имантау-Шалкарской курортной зоны похожи на те, что можно увидеть в национальном парке "Бурабай". Однако здесь более тихое место и мало туристов, в чём и есть преимущество. Территория располагает многочисленными базами отдыха, которые специализируются на охотничьем, рыболовном и лечебно-оздоровительном туризме. Кроме того, она богата историко-культурным наследием. Среди значимых и посещаемых экскурсионных объектов поселение Ботай, мемориальный комплекс Карасай и Агынтай батыров, музей-усадьба Айганым и другие. Поэтому у любителей древней истории есть возможность соприкоснуться с культурой эпохи неолита.

Шалкар - бессточное озеро, но его состав напоминает морскую воду, а потому оно считается лечебным. Южная сторона побережья - скальные выступы, покрытые хвойным деревом. В то же время с восточного стороны - песчаный берег. Многие называют Имантау сердцем северного Казахстана, потому что остров повторяет эту форму в центре озера. Никто на острове не живёт, но туда можно доехать на лодке. Расстояние от берега до острова составляет четыре километра. Здесь туристам предлагаются агротуры, в которых гости могут окунуться в бытовые и культурные обычаи народа, есть возможность познакомиться с семьей чабанов, пройти мастер-класс по производству курта.

В настоящее время в курортной зоне действует 13 турмашрутов, функционирует 42 базы отдыха. Однако теперь основной акцент делается не только на летний, но и круглогодичный отдых.

"В текущем году в курортной зоне планируется ввести в эксплуатацию порядка 9 объектов размещения на сумму более двух миллиардов тенге с единовременной вместимостью 413 койко-мест. Продолжается работа по переводу баз отдыха на круглогодичный режим работы. На сегодняшний день в курортной зоне функционирует 10 круглогодичных баз отдыха. С учетом реализации проектов, запланированных на этот год, количество объектов с круглогодичным режимом работы увеличится до 15 единиц", - рассказал руководитель отдела развития туризма и лицензирования управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО Канат Шамсутдинов.

В прошлом году проведены тендеры на земельные участки и определены инвесторы. Благодаря этому до 2025 года в Имантауско-Шалкарской зоне будет построено порядка 19 туристских объектов. Это современные круглогодичные эко-отели. Главное их отличие от обычных отелей - они способствуют единению с природой и обеспечивают гостям условия, схожие с жизнью на свежем воздухе: натуральные продукты, чистая вода, природные материалы, используемые для отделки номеров.

Глэмпинг - ещё одно направление, которое планируется активно развивать в регионе. Глэмпинги дают возможность проснуться в уютной тишине на кровати под пение птиц, насладиться неспешным завтраком. Предназначен такой отдых для тех, кто не прочь пожить в уединении с природой, но при этом не хочет идти в поход и может позволить себе отдых по высшему разряду вдали от высокого ритма города. В курортной зоне в этом году будут активно развивать и автокараванинг. Такой вид отдыха подразумевает организацию охраняемой площадки, куда туристы смогут приезжать со своими палатками и безопасно останавливаться в живописном месте. К слову, сумма инвестиций на организацию всех этих мероприятий в этом году составит порядка 4,5 миллиардов тенге. Это позволит увеличить количество туристов до 280 тысяч человек к 2025 году, создать новые рабочие места. Однако, остается нерешенным вопрос с отсутствием необходимой инфраструктуры: электро и водоснабжения, плохое качество дорог. А ведь эти факторы зачастую и тормозят развитие туристской отрасли. Этот вопрос на данный момент прорабатывается с министертсвом экологии и природных ресурсов. Пока государство и местные власти стараются поддерживать бизнесменов "плюшками" в виде субсидий.

"С 2022 года в силу вступили правила государственной поддержки в сфере туризма. Так, имеется возможность возмещения туристскому бизнесу 10% от затрат при строительстве или реконструкции объектов турдеятельности и объектов придорожного сервиса, 25% от стоимости приобретения туравтобусов. Возмещаем часть затрат на содержание санитарно-гигиенических узлов в размере 83 300 тенге ежемесячно", - отметил руководитель отдела развития туризма и лицензирования управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО Канат Шамсутдинов.

Лечебно-оздоровительный туризм в регионе - ещё одно важно направление. На берегу озера Имантау круглогодично работают пантолечебницы, где предусмотрены оздоровительные процедуры в виде пантовой ванны и бочки, фитобочки, фитованны, солевой ванны, галокамеры, ингаляции, гидромассажа ног, аромотерапии. Рассматриваются льготные путёвки по линии профсоюзного комитета. Зимой предоставляются напрокат лыжи, коньки, тюбинги. В течение многих веков люди пытаются найти тайны бессмертия и рецепты для долголетия, а также для омолаживания. Пантотерапия или лечение пантами марала является одним из восточных методов, оказывающих мощное восстановительное воздействие на организм.

В Северо-Казахстанской области имеется более трёх с половиной тысяч разнообразных озер, в том числе озеро Минкесер Мамлютского района, которому присвоен статус сакрального места Казахстана.

Согласно исследованиям АО "Научно-Исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней" доказано целебное свойство горько-солёного озера Минкесер. Солёная вода лечит многие кожные заболевания, облегчает течение псориаза, улучшает обмен веществ, делает кожу здоровой и красивой. А лечебная грязь со дна озера помогает при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, пользуется популярностью при лечении суставов. Однако, по словам медиков, плавать в очень солёном водоёме можно не дольше получаса, чтобы не навредить организму.

Ещё один большой плюс этого озера - оно неглубокое, что отлично подходит для отдыха с детьми, а вода равномерно быстро прогревается.

"Получив популярность у туристов, местными предпринимателями проведено благоустройство пляжной зоны: подведено электричество, организован подвоз воды, а на пляж завезен белый песок. На территории действует кумыс-хана, где реализуется кумыс, саумал и баурсаки. Установлена также мобильная баня, 24 зонтика, 30 шезлонгов, беседка открытого типа, душевые и кабины для переодевания, стационарные туалеты, футбольная и волейбольная площадки, 10 юрт, детская игровая зона", - рассказал руководитель отдела развития туризма и лицензирования управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО Канат Шамсутдинов.

При этом здесь можно экономно отдохнуть. Стандартная юрта обойдётся в 10 тысяч тенге за сутки. Для большой компании — большой шанырак. Он стоит 20 тысяч тенге. Въезд на озеро стоит 1,5 тысячи тенге с автомобиля. Деньги за въезд идут на уборку берега и дальнейшее благоустройство пляжа. Сфера туризма региона ежегодно наращивает темпы, так в прошлом году количество иностранных туристов выросло в три раза, всего для отдыха и лечения приехало более 10 тысяч человек. В этом году ожидается ещё большее количество туристов.