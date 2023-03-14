Джо Байден прокомментировал банкротство двух банков США

Фото: whitehouse.gov

В США обанкротились сразу два крупных банка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Прайм".

10 марта в США произошло крупнейшее банкротство банка со времён кризиса 2008 года: финансовые регуляторы Калифорнии закрыли Silicon Valley Bank. Причиной краха SVB стало повышение ключевой ставки Федеральной резервной системы и последовавшее за ним обесценение активов на балансах многих финансовых институтов.

12 марта в Нью-Йорке закрылся Signature Bank.

В ходе выступления, посвящённого проблемам в банковском секторе, президент США Джо Байден подчеркнул, что банковские депозиты граждан будут доступны им, когда они "понадобятся".

Байден пообещал, что руководство обанкротившихся банков будет уволено и привлечено к ответственности.

Он заявил, что американцы могут не сомневаться в безопасности банковской системы США.

ФРС откроет доступ вышеназванным банкам к дополнительному финансированию, чтобы кредитные организации могли исполнить обязательства перед своими клиентами. Помимо этого, с 13 марта все вкладчики Silicon Valley Bank получат доступ к своим сбережениям.