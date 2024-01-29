Движение транспорта ограничили на трассе "Алматы-Ташкент-Термез"

Из-за разыгравшейся непогоды ограничено движение транспорта на трассе "Алматы-Ташкент-Термез", передаёт BaigeNews.kz.

"С 22:40 в связи с ухудшением погодных условий (мокрый снег, понижение температуры воздуха) ограничено движение для грузового и общественного автотранспорта на дороге А-2 "Алматы-Ташкент-Термез" от села Жанакурлыс до границы Жамбылской области", - сообщили в ДЧС Алматинской области.