  • 29 Января, 23:57
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Движение транспорта ограничили на трассе "Алматы-Ташкент-Термез"

Сегодня, 22:53
АВТОР
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baigenews.kz/Жалгасбек Токтамысов Сегодня, 22:53
Сегодня, 22:53
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Фото: baigenews.kz/Жалгасбек Токтамысов

Из-за разыгравшейся непогоды ограничено движение транспорта на трассе "Алматы-Ташкент-Термез", передаёт BaigeNews.kz.

"С 22:40 в связи с ухудшением погодных условий (мокрый снег, понижение температуры воздуха) ограничено движение для грузового и общественного автотранспорта на дороге А-2 "Алматы-Ташкент-Термез" от села Жанакурлыс до границы Жамбылской области", - сообщили в ДЧС Алматинской области.

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