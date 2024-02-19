Два участка трасс остаются закрытыми в Казахстане

Ограничение движения транспорта действует на двух автодорогах республиканского значения в двух областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

В Жамбылской области из-за снега, метели, ветра и ограничения видимости закрыто 79 километров участка дороги "Алматы - Ташкент-Термез" от села Кенен до села Кайнар. Движение осуществляется через старый перевал Кордай

В области Жетысу из-за снега, метели, ветра и ограничения видимости закрыто для всех видов транспорта 100 километров трассы "Ушарал-Достык" от станции Коктума до станции Достык.

Отмечается, что на автодорогах республиканского значения задействовано 685 единиц техники и 1522 человека.

Напомним, ограничения на трассах постепенно снимают: в 11 часов утра было закрыто четыре участка трасс, а в 9 часов - шесть.