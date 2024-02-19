Участки республиканских дорог закрыли в шести областях Казахстана

В связи с ухудшением погодных условий в шести областях Казахстана закрыли участки республиканских дорог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"По состоянию на 09:00 ч. 19 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения транспорта, которое действует на 6 автодорогах республиканского значения в 6 областях", - говорится в сообщении.

Область Абай – 1 автодорога общей протяженностью 177 км. (снег, метель, ветер, ограничение видимости)

1. "Омск-Майкапшагай" - с.Калбатау-с.Бугаз (для всех видов)

Жамбылская область – 1 автодорога общей протяженностью 79 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости)

1. "Алматы- Ташкент-Термез" с.Кенен-с.Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) (для всех видов);

Область Жетысу – 1 автодорога общей протяженностью 100 км. (снег, метель, ветер, ограничение видимости)

1. "Ушарал-Достык" - ст.Коктума-ст.Достык (для всех видов);

Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 км. (в связи с ухудшением погодных условий в области Улытау)

1. "Жезказган-Петропавловск" - гр.обл.Улытау-г.Аркалык (для всех видов)

Туркестанская область – 1 автодорога общей протяженностью 106 км (метель, гололед)

1. "Жизак-Гагарин-Жетысай-Сарыагаш-Жибекжолы" - с.Кызыласкер- с.Черняевка. (для грузового автотранспорта)

Область Улытау – 1 автодорга общей протяженностью 115 км. (метель ветер, ограничение видимости)

1. "Жезказган-Петропавловск" - п.Улытау-гр.Костанайской обл. (для всех видов)