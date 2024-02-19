Ограничения на трассах постепенно снимают в Казахстане

Ограничение движения транспорта действует на четырёх участках автодорог республиканского значения в четырёх областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

В Жамбылской области из-за снега, метели, ветра и ограничения видимости закрыто 79 километров участка дороги "Алматы - Ташкент-Термез" от села Кенен до села Кайнар. Движение осуществляется через старый перевал Кордай

В области Жетысу из-за снега, метели, ветра и ограничения видимости закрыто для всех видов транспорта 100 километров трассы "Ушарал-Достык" от станции Коктума до станции Достык.

В Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий в области Улытау закрыто 83 километра дороги "Жезказган-Петропавловск" от границы области Улытау до Аркалыка.

В области Улытау из-за метели, ветра и ограничения видимости закрыто 115 километров дороги "Жезказган-Петропавловск" от поселка Улытау до границы Костанайской области.

Отмечается, что на автодорогах республиканского значения задействовано 653 единицы техники и 1453 человека.

Ранее сообщалось, что трассы закрыты в шести областях Казахстана.