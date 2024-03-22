Школьники спасли пенсионера при пожаре в СКО

Два школьника в СКО спасли 68-летнего мужчину при пожаре в квартире жилого дома, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

Пожар произошел в селе Шагалалы. Площадь возгорания составила один квадратный метр.

"Пожар ликвидирован силами добровольного пожарного формирования. До прибытия огнеборцев на место пожара двумя учениками 16 и 17 лет средней школы Чаглинская спасен гражданин 68 лет", — рассказали в ведомстве.

Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

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