Дети-спасатели: истории юных казахстанцев, которые проявили героизм

В уходящем году казахстанцев восхитили десятки юных героев, которые рискуя своей жизнью, протянули руку помощи другим. Предлагаем в материале BaigeNews.kz вновь вспомнить благородные поступки самоотверженных детей и подростков.

Динмухаммед 8 лет (Атырау)

В начале года республиканские СМИ рассказали о маленьком герое Динмухаммеде Жанбырбае из Атырау. 8-летний мальчишка спас двух школьников, провалившихся под лед на реке Урал. Спасенным - 9 и 12 лет.

Юного героя за смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении людей на воде, наградили медалью МЧС РК "Суда батқандарды құтқарғаны үшін", а также благодарственным письмом Департамента полиции.

Пятилетний герой

В январе в Семее 5-летний мальчик благодаря бдительности и находчивости сохранил жизни себе и младшим братьям. Он позвонил на номер "112" и сообщил, что в частном доме появился запах гари. На место незамедлительно выехала бригада спасателей, а также - службы 102 и 103. Диспетчеры 112 связались с ребенком по видеосвязи и убедившись, что в доме нет открытого огня, попросили его распахнуть окна для проветривания. Они также поддерживали детей морально. Прибыв по адресу, спасатели обнаружили, что малолетние дети заперты в доме и имеется запах гари. Огнеборцы вскрыли замок входной двери и передали детей врачам "скорой". Благодаря грамотным действиям 5-летний мальчишка уберег себя и братьев от отравления угарным газом.

Ерасыл и Канат (Караганда)

В конце января 15-летний Ерасыл и 14-летний Канат Смагуловы из Караганды спасли жизни пожилых соседей. Подростки чистили двор от снега, когда увидели пожар в соседнем доме. Горела котельная, пристроенная к дому. Братья позвали на помощь соседа Руслана Тусупова и бросились спасать стариков. Парни вывели из задымленного помещения пенсионеров, вынесли их документы, одежду и помогали тушить огонь до приезда пожарных. Благодаря грамотным действиям братьев и их соседа были спасены два человека и минимизирован ущерб от пожара. Мальчишки учатся в школе №12. Их сосед Руслан Тусупов работает охранником. Всем троим за мужество, героизм и решительные действия вручили медали МЧС РК "Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін".

Павел 13 лет (Шымкент)

В феврале казахстанцев растрогал благородный поступок юного шымкентца Павла Падрова. Он экономил на школьных обедах, чтобы внести вклад в сбор гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции. Как сообщалось на странице сообщества "Добряки Шымкента", 13-летний Павел сэкономил 500 тенге, купил на них две пачки макарон и доставил их на склад гуманитарного груза. Акимат Шымкента поблагодарил школьника за участие в благотворительной акции и вручил его матери Кристине Падровой благодарственное письмо от имени премьер-министра Алихана Смаилова.

Волонтёры отметили, что многие школьники последовали примеру Павла и тоже принесли продукты и вещи в пункт сбора помощи.

Нурислам и Алдияр (Петропавловск)

В середине февраля Казахстан потрясла история, произошедшая в одной из школ Петропавловска. Девятиклассник пришёл на занятия с топором и ножом и нанёс раны трём другим ученикам. Девятиклассник Нурислам Сандыбай и десятиклассник Алдияр Нуртаев остановили нападавшего и отобрали у него оружие. За гражданский подвиг и мужество юношей наградили благодарственными письмами Министерства обороны РК.

Нурислам Сандыбай рассказал, что с детства занимается спортом. Он посещал секции карате, дзюдо и волейбола. Молодой человек регулярно ходит в тренажерный зал.

Нуриден 8 лет (Караганда)

В начале марта стало известно о трагической истории, произошедшей в Караганде двумя месяцами ранее.

8-летний Нуриден Амантай находился дома с двухлетней сестрой, бабушкой и дедушкой, когда в прихожей загорелась печь. Взрослые побежали к печи, мальчик последовал за ними, но увидев огонь, вернулся в комнату. Нуриден через окно передал сестру соседям, подоспевшим на помощь, а затем выбрался сам. К сожалению, бабушка с дедушкой мальчика получили сильные ожоги. Они скончались позже в больнице. У Нуридена были обожжены руки и лицо. Он долго восстанавливался. Руководство городского отдела образования навестило мальчика в школе. Ему вручили благодарственное письмо и велосипед.

Нуркельды из Туркестанской области

В марте восьмиклассник из Мактааральского района Туркестанской области Нуркельды Нурполат спас малыша, упавшего в канал. Подросток прыгнул в холодную воду, вытащил трехлетнего ребенка на берег и оказал первую помощь. Нуркельды за героический поступок поблагодарило руководство региона и вручило ему денежный сертификат.

Амирхан 14 лет (Кызылорда)

В середине марта героический поступок совершил 14-летний Амирхан Абай из Кызылорды. Он вытащил из ледяной воды друга, который упал туда, когда подростки играли на реке. Далее ребятам помогли их друзья – Султан, Нурболат и Даниал. Они по очереди вытащили Мухамеджана и Амирхана из воды.

Зангар 14 лет (Астана)

В апреле 14-летний Зангар Ниязов из Астаны помог задержать преступника. Он стал свидетелем разбойного нападения на женщину в вечернее время по улице Кеменгерулы. Подросток описал приметы нападавшего и показал полицейским, в какую сторону направился мужчина. Благодаря этому стражи порядка по горячим следам задержали 30-летнего злоумышленника. Департамент полиции города наградил Зангара грамотой за неравнодушие и активную гражданскую позицию.

Рамазан и Ердаулет из Шымкента

В июне двое подростков в Шымкенте спасли 6-летнего ребенка, который тонул в реке Бадам. Рамазан Аманкелдиев и Ердаулет Шынгызхан вытащили мальчика из воды и оказали первую помощь. За проявленную смелость и самоотверженность парней наградили медалями МЧС РК "Суға батқандарды құтқарғаны үшін".

Колканат (Актюбинская область)

В Актюбинской области ученик 9-класса Колканат Баккул переплыл реку Илек, чтобы спасти ребенка. Он не только вытащил его на берег, но и оказал первую помощь. Юношу наградили благодарственным письмом от акимата региона.

Владимир 14 лет, погиб при спасении

В августе в Акмолинской области 14-летний Владимир Гринберг ценой собственной жизни спас 12-летнего подростка на реке Нура. Юный герой заметил, что мальчик стал тонуть и бросился на помощь, хотя не умел плавать. Одновременно подбежали взрослые и подняли утопающего из воды. Сам Владимир, к несчастью, попал в водоворот и никто не смог оказать ему помощь. Подростка за героизм посмертно наградили медалью "Суға батқандарды құтқарғаны үшін”.

Арман из Темиртау

Восьмиклассник Арман Максимов из Темиртау спас ребенка, который тонул в техническом водоеме. Он направлялся на пикник с друзьями, когда к ним подбежали дети и попросили о помощи. Школьник прямо в обуви бросился в воду и смог вытолкать мальчишку на берег, рискуя собственной жизнью. Арману одна из частных компаний подарила велосипед в знак благодарности за смелость.

Акжол спас более 20 человек

В ноябре в Илийском районе Алматинской области восьмиклассник Акжол Герой спас более 20-ти жизней. Акжол заметил, что водитель автобуса, в котором он возвращался с учебы, потерял сознание. Школьник подбежал к водительскому месту, нажал на тормоз и предотвратил столкновение автобуса с жилыми домами. Руководство района и школы подарили подростку смартфон и ноутбук за спасение людей.

Мейрбек (Актобе)

В декабре ученик 11 класса актюбинской школы Мейрбек Нуржанов спас 18-летнюю девушку, у которой внезапно начался эпилептический приступ. Он зашел в магазин возле школы и увидел, что девушка стала падать, теряя сознание. Мейрбек оказал ей первую помощь.

Нурали 10 лет (Туркестанская область)

Недавно 10-летний житель Туркестанской области Нурали Оскенбай спас младшего брата от гибели. Его брат, играя во дворе дома, упал в туалетную яму. Мать мальчиков вовремя заметила случившееся и позвала на помощь Нурали. Она привязала веревку к его поясу, и он при поддержке матери вытащил малыша из ямы. Руководство ДЧС региона наградило ученика 4-го класса благодарственным письмом и вручило подарки.

Материал подготовила Мансия Сакенова.