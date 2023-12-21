Мальчик вытащил годовалого брата из выгребной ямы в Туркестанской области

Профессиональные спасатели наградили ученика четвёртого класса, спасшего младшего брата в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz.

В селе Жылыбулак Казыгуртского района маленький Нурмухаммед играл во дворе, но спустя время пропал из поля зрения взрослых. Выяснилось, что ребёнок провалился в выгребную яму. Там его нашла мама. Она позвала на помощь старшего сына - 10-летнего Нурали. Женщина привязала его за пояс и придерживала, пока школьник доставал брата.

О смелости мальчика стало известно за пределами села. Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Аскар Толешев лично поблагодарил юного героя и наградил специальным благодарственным письмом и вручил ему подарки.