Мальчик вытащил годовалого брата из выгребной ямы в Туркестанской области
Сегодня, 14:08
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Сегодня, 14:08Сегодня, 14:08
95Фото: wikimapia.org
Профессиональные спасатели наградили ученика четвёртого класса, спасшего младшего брата в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz.
В селе Жылыбулак Казыгуртского района маленький Нурмухаммед играл во дворе, но спустя время пропал из поля зрения взрослых. Выяснилось, что ребёнок провалился в выгребную яму. Там его нашла мама. Она позвала на помощь старшего сына - 10-летнего Нурали. Женщина привязала его за пояс и придерживала, пока школьник доставал брата.
О смелости мальчика стало известно за пределами села. Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Аскар Толешев лично поблагодарил юного героя и наградил специальным благодарственным письмом и вручил ему подарки.
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