Два новых вертолёта казахстанской сборки закупило МЧС

Ко Дню независимости авиационный парк АО "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям РК пополнился двумя вертолётами Ми-8АМТ казахстанской сборки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новые вертолёты дооснащены широким набором дополнительного оборудования и современной авионикой, такими как энергопоглощающие кресла для экипажа, конвертируемый вариант грузовой кабины, прожектора поисково-спасательных работ, дополнительные топливные баки, увеличивающие практическую дальность полета с 610 км до 1100 км.

Для борьбы с пожарами на больших площадях и в лесных массивах предусмотрены водосливные устройства ВСУ-5А.

Для обеспечения безопасности полетов и защиты двигателей на вертолетах впервые установлены пылезащитные устройства казахстанского производства.

"Также, вертолёты дооснащены системами аварийного приводнения, позволяющими осуществить посадку на воду и нахождение на плаву в течение времени, необходимого для развертывания плавательных средств в случае аварийной посадки на водную поверхность", — отметили в МЧС.

В 2024 году ожидается поставка ещё трёх вертолётов Ми-8АМТ.