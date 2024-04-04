Замечание сделали прокурору в суде над Бишимбаевым

В Астане продолжается главное судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. В совершении преступления подозревают её супруга экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. На процессе изучено содержимое телефона Нукеновой, передаёт из зала суда корреспондент BaigeNews.kz.

Во время допроса подсудимого гособивнитель Айжан Аймаганова получила замечания от судьи из-за эмоциональных высказываний в адрес Куандыка Бишимбаева.

"Бишимбаев, нам понятна ваша позиция. Как говорится, ясно, как день, и к бабке не ходи, дураку ясно", - сказала прокурор.

Судья отметила, что такие формулировки недопустимы.

"Сторона обвинения, делаю вам замечание за подобного рода высказывания. Вы, видимо, забыли, что находитесь в зале судебного заседания. Такие формулировки, которые вы только что употребили, неприемлемы, тем более для государственного обвинителя", - сказал судья.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Байжанова обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесение о достоверно известном совершённом особо тяжком преступлении).

Ранее он заявил, что Бишимбаев оказывает на него давление.

Судебное разбирательство проходит в Астане в открытом режиме.

Во время суда изучено содержимое телефона Нукеновой и озвучены её заметки. В одной из них она пишет о том, что на почве ссор с Бишимбаевым у неё начались нервые срывы.