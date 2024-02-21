  • 21 Февраля, 23:20
  • BAIGENEWS

Друг матери изнасиловал школьницу в СКО

Сегодня, 22:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 22:45
Сегодня, 22:45
122
Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

В городе Тайынша 29-летний мужчина надругался над школьницей. Преступление подозреваемый совершил у неё дома после распития спиртного с матерью девочки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

По данным полиции, до происшествия женщину должны были лишить родительских прав. Однако из-за бюрократических проволочек процесс затянулся.

Если бы решение приняли раньше, девочку можно было бы спасти от насилия.

"По подозрению в совершении преступления арестован 29-летний житель города Тайынша. По данному факту назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщил старший инспектор пресс-службы областного ДП Нурбек Баекин.

Самое читаемое

Наверх