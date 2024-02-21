Друг матери изнасиловал школьницу в СКО
Сегодня, 22:45
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Сегодня, 22:45Сегодня, 22:45
122Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
В городе Тайынша 29-летний мужчина надругался над школьницей. Преступление подозреваемый совершил у неё дома после распития спиртного с матерью девочки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.
По данным полиции, до происшествия женщину должны были лишить родительских прав. Однако из-за бюрократических проволочек процесс затянулся.
Если бы решение приняли раньше, девочку можно было бы спасти от насилия.
"По подозрению в совершении преступления арестован 29-летний житель города Тайынша. По данному факту назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщил старший инспектор пресс-службы областного ДП Нурбек Баекин.
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