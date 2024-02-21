Друг матери изнасиловал школьницу в СКО

В городе Тайынша 29-летний мужчина надругался над школьницей. Преступление подозреваемый совершил у неё дома после распития спиртного с матерью девочки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

По данным полиции, до происшествия женщину должны были лишить родительских прав. Однако из-за бюрократических проволочек процесс затянулся.

Если бы решение приняли раньше, девочку можно было бы спасти от насилия.