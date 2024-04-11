Дроны будут доставлять грузы в зонах паводков по Казахстану

Дроны будут использовать для доставки грузов в зоне подтоплений в регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Официальный представитель МЦРИАП РК Альбина Атен сообщила, что компания нашей соотечественницы, которая развивает свой проект в США, планирует отправить три дрона в города Кульсары, Кокшетау и Петропавловск, где необходимо перебросить жилеты и продукты питания.

"Дроны обеспечивают мгновенную и беспрерывную доставку грузов грузоподъёмностью 20 килограммов в радиусе 15 километров даже в условиях наводнений, быстрый отклик на срочный медицинский гуманитарный запрос, доставку жизненно важных медицинских материалов в самые отдалённые районы и труднодоступные места", – сказала официальный представитель МЦРИАП на брифинге в СЦК.

Также она сообщила, что МЦРИАП отправило более 30 терминалов Starlink в пострадавшие от паводков регионы страны. Ими оснащают, в первую очередь, школы для обеспечения бесперебойного учебного процесса.

"Министерством цифрового развития отправлено 30 терминалов Starlink в Костанайскую область, три терминала в Актюбинскую область, в ЗКО два терминала, один комплект в область Улытау, запрошено шесть терминалов в Атыраускую область, два в ВКО и три в СКО. По необходимости и в случае поступления соответствующих запросов от акиматов министерство выражает готовность отправить дополнительные терминалы в период ЧС", – сказала спикер на брифинге в СЦК.

Сообщалось, что имеются проблемы в работе сетей операторов сотовой связи в Актюбинской, Костанайской, Атырауской и Акмолинской областях.

На затопленных территориях находятся 600 тысяч абонентов компаний Kcell и Activ. Есть базовые станции, которые сегодня не работают в связи с отключением электроэнергии из-за наводнения. Потому что каждая базовая станция питается от электричества.