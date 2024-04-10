Сотни специалистов работают над восстановлением связи в зоне паводков

Паводки в ряде регионов Казахстана повлекли за собой проблемы с электроснабжением и отключением базовых станций. Официальный представитель министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности Альбина Атен рассказала о принимаемых мерах по устранению неполадок, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Проблемы в работе сетей операторов сотовой связи сегодня имеются в Актюбинской, Костанайской, Атырауской и Акмолинской областях. К примеру, в Кульсары, где затоплено пять базовых станций, связь обеспечивается за счёт других станций.

"Порядка сотни специалистов находятся в зоне паводков. Во время чрезвычайных ситуаций быть на связи особенно важно: попросить о помощи, быть на связи с близкими в затопленных районах, координировать совместные действия по эвакуации или борьбе с разливающейся водой. Поэтому с первых дней чрезвычайной ситуации все мобильные операторы были на месте паводков", - сказала Альбина Атен.

В частности, компания Beeline обеспечила более 33 тысяч абонентов, эвакуированных из затопленных населённых пунктов, бесплатной голосовой связью и Интернетом общей стоимостью более 132 миллиона тенге.

Мобильная команда специалистов Tele2/Altel восстановила несколько базовых станций в Костанайской области, передвигаясь на вертолёте. Именно в Костанайской области от паводков больше всего пострадали инфраструктурные объекты данного оператора связи. Также оператором ведётся постоянная работа по выявлению технических трудностей и поломок в Акмолинской области, например, в село Заречное Есильского района, где пострадали базовые станции оператора.

Всего на затопленных территориях находятся 600 тысяч абонентов компаний Kcell и Activ. Есть базовые станции, которые сегодня не работают в связи с отключением электроэнергии из-за наводнения. Потому что каждая базовая станция питается от электричества.

"На данный момент известно, что в Кульсары обрушились сваи, на которых был установлен ряд базовых станций. Также в Костанае водой смыло помещение, где располагалось оборудование сотового оператора Kcell. На сегодня мобильными операторами на местах ведутся замена неработающего оборудования, эвакуация оборудования из зон с риском подтопления и эвакуированных районов, перенос оборудования выше уровня воды, подключение дизельных генераторов", - сказала спикер.

Также министерством цифрового развития отправлено 30 терминалов Starlink в Костанайскую область, три терминала в Актюбинскую область, два – в ЗКО, один комплект – в область Улытау. Запрошено шесть терминалов в Атыраускую область, два – в ВКО и три – в СКО.