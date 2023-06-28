Дожди и грозы обещают казахстанцам в четверг

Фото: pixabay.com

По прогнозам "Казгидромета", 29 июня на большей части территории страны сохраняются дожди, на востоке ожидаются сильные дожди с грозами. Лишь на юге, юго-западе республики — погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz.

На большей части страны сохраняется усиление ветра, на севере, востоке страны - град, шквал, в центре ночью и утром — туман.

На большей части Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, на юге, юго-востоке Актюбинской, на юге Карагандинской областей и области Улытау, на востоке, юге Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге области Жетысу, на западе, востоке Кызылординской, на юге Западно-Казахстанской области, а также в Шымкенте, Туркестане и Актау ожидается высокая пожарная опасность.

Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана.

На севере и востоке Акмолинской области ожидаются грозы. Ветер западный, на севере, востоке области ожидается порывы 15-метров в секунду. В Кокшетау ожидается гроза. Ветер западный, днем ожидается порывы 15-20 метров в секунду.

На горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду.

Днём на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. Днём на севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, ночью на востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, на севере области порывы 23 метров в секунду. В Петропавловске днём ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный днем 15-20 метров в секунду.

На севере, западе области Абай ожидается гроза. Днём на севере, западе, юге области град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, западе, юге области 15-20, днём порывы 25 метров в секунду. В Семее ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

На востоке, севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер западный на севере области порывы 15-20 метров в секунду. В Павлодаре ветер западный, порывы 15-20 метров в секунду.

Днём на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке, юге области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

Днём на западе Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем в центре области 15-20 метров в секунду.

Ночью на востоке Карагандинской области ожидается гроза, на севере области туман. Ветер западный, северо-западный днем на севере области порывы 18 метров в секунду.

Днём на севере, востоке Костанайской области гроза. Ветер западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

На юге Мангистауской области ожидается сильная жара 38 градусов.