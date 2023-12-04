Довести товарооборот до 3 млрд долларов планируют Казахстан и Иран

В Тегеране прошло 19-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Казахстаном и Ираном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин напомнил, что президенты Казахстана и Ирана поставили задачу по достижению трёхмиллиардного рубежа в торговле между нашими странами.

"Первым шагом к исполнению этого поручения станет подписание плана мероприятий по доведению взаимного товарооборота до трёх миллиардов долларов. Документ предусматривает поддержку предприятий-экспортеров по нескольким направлениям: увеличение объёмов взаимной торговли, снятие торговых ограничений, внедрение двустороннего клирингового механизма и другое", — сказал Серик Жумангарин.

Он отметил, что казахстанские компании заинтересованы в налаживании бесперебойного экспорта несырьевых товаров на рынок Ирана.

Также стороны обсудили дальнейшее расширение транспортно-логистического взаимодействия. В частности, развитие международных транспортных коридоров Север-Юг. Ключевым звеном в этом направлении может стать Каспийский узел.